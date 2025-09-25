Escritor Ildeu Filho é o convidado do podcast 'Divirta-se' desta semana

Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.

O episódio desta semana do Podcast 'Divirta-se' recebe o escritor mineiro Ildeu Filho, que apresenta o seu livro de estreia 'Remissão'. A obra mistura o relato pessoal de um câncer que ele enfrentou a uma espécie de realismo fantástico proposto pelo autor.

Ildeu é redator publicitário com passagens por grandes agências de publicidade e conta que, desde a infância, lia muito livros como 'Os meninos da rua Paulo' e a coleção 'Para gostar de ler'. "Tinham muitos livros na minha casa e me intrigava como as pessoas criavam aquelas histórias tão complexas", explica.

Ao longo da vida Ildeu sempre esteve próximo aos clássicos como Dostoiesvski e Camus, mas sua escrita tem traços fortes da redação publicitária, como frases curtas e os episódios contados ao leitor por uma forma mais objetiva. "Sempre tive dificuldade de descrever muito as cenas", conta o autor.

Depois de receber algumas críticas negativas, Ildeu quase abandonou o projeto, mas foi em uma oficina de leitura crítica com a escritora Marcela Dantés que o 'Remissão' começou a se transformar no que ele é hoje.

O livro é escrito em segunda pessoa, e para Ildeu, "a forma é tão importante quanto o conteúdo". Segundo ele, essa ideia de escrever o livro todo na segunda pessoa é "uma estratégia para ao mesmo tempo aproximar o leitor e afastar o relato que inicialmente era muito pessoal".

Essa forma de contar histórias de Ildeu faz com que 'Remissão' tenha uma abordagem leve, tanto na questão do câncer como em tudo que o protagonista vai passando no livro como a relação com pais, namorada, amigos e até um vizinho que faz um pouco o papel de vilão temporário da história.

'Remissão' foi publicado pela editora Viseu e pode ser encontrado nas principais livrarias de Belo Horizonte e na internet.

