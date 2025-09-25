Assine
Escritor Ildeu Filho é o convidado do podcast 'Divirta-se' desta semana

Ildeu apresenta seu livro de estreia 'Remissão' que mistura o relato pessoal de um câncer com traços de realismo fantástico

Otávio Rangel
Otávio Rangel
Repórter
Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.
25/09/2025 12:28 - atualizado em 25/09/2025 12:38

Escritor Ildeu Filho é o convidado do podcast 'Divirta-se' desta semana

O episódio desta semana do Podcast 'Divirta-se' recebe o escritor mineiro Ildeu Filho, que apresenta o seu livro de estreia 'Remissão'. A obra mistura o relato pessoal de um câncer que ele enfrentou a uma espécie de realismo fantástico proposto pelo autor.

Ildeu é redator publicitário com passagens por grandes agências de publicidade e conta que, desde a infância, lia muito livros como 'Os meninos da rua Paulo' e a coleção 'Para gostar de ler'. "Tinham muitos livros na minha casa e me intrigava como as pessoas criavam aquelas histórias tão complexas", explica.

Ao longo da vida Ildeu sempre esteve próximo aos clássicos como Dostoiesvski e Camus, mas sua escrita tem traços fortes da redação publicitária, como frases curtas e os episódios contados ao leitor por uma forma mais objetiva. "Sempre tive dificuldade de descrever muito as cenas", conta o autor.

Depois de receber algumas críticas negativas, Ildeu quase abandonou o projeto, mas foi em uma oficina de leitura crítica com a escritora Marcela Dantés que o 'Remissão' começou a se transformar no que ele é hoje.

O livro é escrito em segunda pessoa, e para Ildeu, "a forma é tão importante quanto o conteúdo". Segundo ele,  essa ideia de escrever o livro todo na segunda pessoa é "uma estratégia para ao mesmo tempo aproximar o leitor e afastar o relato que inicialmente era muito pessoal".

Essa forma de contar histórias de Ildeu faz com que 'Remissão' tenha uma abordagem leve, tanto na questão do câncer como em tudo que o protagonista vai passando no livro como a relação com pais, namorada, amigos e até um vizinho que faz um pouco o papel de vilão temporário da história.

'Remissão' foi publicado pela editora Viseu e pode ser encontrado nas principais livrarias de Belo Horizonte e na internet.

