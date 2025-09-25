Dora Colquhoun apresenta performance no Acessa BH nesta quinta

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Primeira atração internacional do festival Acessa BH, a artista britânica Dora Colquhoun apresenta nesta quinta-feira (25/9), na Funarte MG, a performance “That’s why deers run” (“É por isso que os veados correm”, em tradução livre).

Filha de pai surdo e de mãe diagnosticada com transtorno bipolar, Dora lembra que a infância foi marcada por momentos caóticos, experiências que inspiraram sua reflexão sobre o que significa ter um lar. O espetáculo aborda essas rupturas e inseguranças, explorando a busca por uma morada que nunca se encontra completamente.



Para a artista, a paz não está em um lugar físico, mas em um estado interno. “O lar pode estar nos amigos, em uma caminhada pela natureza, em uma conversa em que você se sinta compreendido ou simplesmente em poder ser quem você é, sem precisar desempenhar outro papel”, afirma.



Neurociência

Formada em artes cênicas contemporâneas pela Dartington College of Arts, Dora também é autora de “TDAH: o musical”, em que combina neurociência e musicais para falar da experiência de receber o diagnóstico de TDAH já na vida adulta.



“Uso o teatro para ajudar as pessoas a se sentirem menos sozinhas e mostrar que ter TDAH pode ser positivo quando se entende como o cérebro funciona, além de reduzir a vergonha que costuma vir junto com o diagnóstico”, diz.

Para a apresentação em Belo Horizonte, a artista contou com a ajuda de um amigo brasileiro que vive em Liverpool, cidade onde ela também reside, para traduzir todo o texto para o português.



Após a performance, haverá bate-papo com os artistas mineiros Brisa Marques, Dudu Melo, Fernanda Maciel e Oscar Capucho – este último ministrou uma oficina em que Dora participou na última terça-feira (23/9).

A artista elogiou a forma como a acessibilidade foi pensada em todos os detalhes do festival. “Até o programa tem versão em braile. Nunca vi algo assim na Inglaterra. Acho que os organizadores brasileiros estão muito à frente nesse aspecto. O Reino Unido poderia aprender bastante com a forma como o festival foi realizado”, avalia.





DORA COLQUHOUN – PERFORMANCE

Artista britânica apresenta “That’s why deers run” nesta quinta-feira (25/9), às 19h30, na Funarte MG (Rua Januária, 68 – Centro). Entrada gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes, limitados a dois por pessoa.

Outras atrações



Teatro sensorial

O Festival Acessa BH recebe nesta sexta-feira (26/9), às 16h, também na Funarte MG, apresentação gratuita do Spectrum, projeto teatral sensorial criado em Santa Catarina voltado especialmente para crianças neurodivergentes. O espetáculo propõe uma vivência cênica que desacelera o tempo e valoriza a escuta do corpo e das pausas, com ambiente e condução ajustados para oferecer segurança e conforto. Entrada gratuita, com reservas pelo e-mail festival.acessa@gmail.com.