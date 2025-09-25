Micheliny Verunschk vem a BH lançar 'Depois do trovão'

A pernambucana Micheliny Verunschk desembarca em BH nesta sexta-feira (26/9) para participar de dois eventos na capital mineira. Às 11h, a escritora faz conferência no salão nobre da Faculdade de Direito da UFMG (Av. João Pinheiro, 100 – Centro), com o tema “Caminhando com os mortos: intolerância religiosa e processos criativos”. Já às 19h, a autora lança seu mais novo romance, “Depois do trovão” (Companhia das Letras, 2025), na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia 1.466 – Lourdes).

A obra foi tema da edição de 2 de agosto do caderno Pensar, do Estado de Minas. “Armada até os dentes (mas sem perder a ternura), a autora dialoga com personagens roseanos e trabalha com a linguagem de forma inventiva, explorando a oralidade de uma prosa cujo andamento faz fronteira com a poesia”, observou a professora e crítica Stefania Chiarelli, em sua resenha.

No evento na AML, a escritora será acompanhada pelos professores Camila Nicácio (UFMG) e Marcelo Galuppo (PUC Minas/UFMG) e pelo presidente emérito da Academia, Rogério Faria Tavares. Na mesa de conversa, eles vão discutir as múltiplas camadas históricas, literárias e filosóficas de “Depois do trovão”.

Micheliny é autora de livros premiados, como “O som do rugido da onça” (Jabuti de Melhor Romance Literário) e “Caminhando com os mortos” (vencedor do Prêmio Oceanos). A entrada é gratuita e conta com sessão de autógrafos.