Assine
overlay
Início Cultura
Literatura

Micheliny Verunschk vem a BH lançar 'Depois do trovão'

Premiada escritora pernambucana participa de evento na AML, nesta sexta-feira (26/9). Autora venceu o Jabuti com o livro "O som do rugido da onça"

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
A escritora pernambucana está em pé e sorri discretamente para a foto. ela usa uma camisa de manga comprida branca e calça jeans, usa brincos prateados e está diante de uma parede clara e plantas, além de peça decorativa feita de madeira
Em BH, Micheliny Verunschk também participa da conferência "Caminhando com os mortos: intolerância religiosa e processos criativos", na Faculdade de Direito da UFMG crédito: Renato Parada AltaRes/Divulgação

A pernambucana Micheliny Verunschk desembarca em BH nesta sexta-feira (26/9) para participar de dois eventos na capital mineira. Às 11h, a escritora faz conferência no salão nobre da Faculdade de Direito da UFMG (Av. João Pinheiro, 100 – Centro), com o tema “Caminhando com os mortos: intolerância religiosa e processos criativos”. Já às 19h, a autora lança seu mais novo romance, “Depois do trovão” (Companhia das Letras, 2025), na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia 1.466 – Lourdes).

Leia Mais

A obra foi tema da edição de 2 de agosto do caderno Pensar, do Estado de Minas. “Armada até os dentes (mas sem perder a ternura), a autora dialoga com personagens roseanos e trabalha com a linguagem de forma inventiva, explorando a oralidade de uma prosa cujo andamento faz fronteira com a poesia”, observou a professora e crítica Stefania Chiarelli, em sua resenha.

No evento na AML, a escritora será acompanhada pelos professores Camila Nicácio (UFMG) e Marcelo Galuppo (PUC Minas/UFMG) e pelo presidente emérito da Academia, Rogério Faria Tavares. Na mesa de conversa, eles vão discutir as múltiplas camadas históricas, literárias e filosóficas de “Depois do trovão”.

Micheliny é autora de livros premiados, como “O som do rugido da onça” (Jabuti de Melhor Romance Literário) e “Caminhando com os mortos” (vencedor do Prêmio Oceanos). A entrada é gratuita e conta com sessão de autógrafos.

Tópicos relacionados:

academia-mineira-de-letras aml bh literatura programacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay