‘Zoopocalipse – Uma aventura animal’ é exemplo de filme-catástrofe infantil

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Os zumbis invadiram até as animações infantis. E não é força de expressão. “Zoopocalipse – Uma aventura animal”, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (25/9), está aí para provar.

A coprodução entre Canadá, Bélgica e França, dirigida por Ricardo Curtis e Rodrigo Perez-Castro, leva para o universo infantil a ameaça de um apocalipse zumbi dentro de um zoológico habitado por animais antropomórficos. Mas tudo com uma ressalva divertida: a trama debocha de todos os clichês do gênero.



No centro da história está Grace, uma jovem loba que leva vida pacata ao lado dos primos, sob o olhar protetor de Vovó Abigail – uma loba idosa, ansiosa e emocionalmente instável, que vive repetindo: “Um dia, uma coisa ruim ou algo pior vai acontecer. Sempre acontece”. Os jovens não dão muita atenção. Até que um dia… “Sempre acontece”, como insiste a avó.



Vírus fatal

A primeira tragédia vem com a fuga de um leão da selva nada amigável, que, no meio da confusão, acaba frente a frente com Grace. Prestes a atacá-la, o felino é atingido por um dardo tranquilizante – e a loba também. Ambos são levados para a enfermaria.



É lá que eles conhecem Xavier, um lêmure cinéfilo que finge estar doente para poder assistir TV. O malandro já domina o espaço, sabe onde fica escondido o controle remoto, aprendeu a manuseá-lo e até conseguiu acesso ao crachá de um funcionário para circular livremente pelo zoológico.



Paralelamente, um meteoro cai nas proximidades, trazendo consigo um vírus de origem desconhecida. Quem entra em contato com ele se transforma em zumbi. A primeira vítima é um coelhinho curioso, que logo espalha a contaminação e mergulha o zoológico no caos.



Enquanto isso, Grace, Xavier e o leão permanecem alheios ao que ocorre do lado de fora. O lêmure se diverte dando “aulas de cinema” aos companheiros de cela. Mas logo a realidade invade a enfermaria: uma capivara, um avestruz e um macaco desesperados aparecem em busca de abrigo.



A partir daí, forma-se um grupo improvável. Xavier, habituado aos clichês do terror, percebe que a situação repete o enredo de muitos filmes que assistiu. A cada cena, ele antecipa os acontecimentos: o vilão que ganha força ao longo da história, a traição de alguém em busca de salvação individual, a luta final contra o monstro e a vitória garantida por uma aliança inesperada. Nada disso é spoiler, diga-se de passagem – o próprio Xavier prevê tudo em voz alta.



Mais do que uma sátira aos filmes de terror, “Zoopocalipse” também se sustenta como uma aventura divertida e edificante para o público infantil, exaltando o poder da união e da confiança mútua.



“ZOOPOCALIPSE – UMA AVENTURA ANIMAL”

(Canadá/Bélgica/França, 2024, 91 min.) Direção: Ricardo Curtis e Rodrigo Perez-Castro. Animação. Estreia nesta quinta-feira (25/9), nos shoppings BH, Big, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond, Estação, Itaú, Minas, MonteCarmo, Norte, Partage, Pátio, Ponteio e Via.