Colin Farrell e Margot Robbie vivem realismo mágico em road movie

“É só realismo. A realidade é que é mágica”, disse certa vez o escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014). A afirmação reverbera em “A grande viagem da sua vida”, novo filme do diretor sul-coreano Kogonada, conhecido pelo trabalho como co-diretor da série “Pachinko” (Apple TV+). Protagonizado pelas estrelas de Hollywood Colin Farrell e Margot Robbie, o longa, em cartaz em BH, incorpora elementos fantásticos tratados como parte natural da realidade.

A trama acompanha David (Colin Farrell), que precisa viajar 400km para ir ao casamento de dois amigos. Prestes a sair, ele encontra o carro bloqueado por uma trava de rodas e, sem tempo para resolver o problema, recorre a uma locadora de veículos. Ali, é atendido pelos personagens de Kevin Kline e Phoebe Waller-Bridge, e descobre que há apenas dois carros antigos disponíveis para aluguel.

Na festa, David conhece Sarah (Margot Robbie), que havia alugado o outro carro da locadora. Ao fim da comemoração, cada um segue viagem sozinho. Já na estrada, o GPS começa a falar e convida os dois a embarcarem na “grande viagem de suas vidas”. Os dois estranham a conversa com o equipamento, mas logo aceitam a proposta. Pouco depois, são levados pela máquina para comerem em uma rede de fast food. Na saída, o carro dela quebra e Sarah segue viagem rumo ao desconhecido ao lado de David.

Conexões

Juntos passam a percorrer um trajeto guiado por portais mágicos que quando abertos se transformam em passagens para diferentes períodos da vida de cada um dos protagonistas.

David e Sarah nunca sabem onde será a próxima parada. Pode ser o momento chave para o fim de antigos relacionamentos, o museu favorito dela, a escola dele, o hospital onde a mãe de Sarah morreu ou as casas de infância de ambos. Ao revisitar esses espaços, vão tentando fazer as pazes com o passado ao mesmo tempo em que se conhecem mais intimamente.

Sarah se apresenta como durona, afirma que nunca vai se casar, tem medo de magoar o parceiro e confessa ter traído em todos os relacionamentos. David, por sua vez, sonha desde a infância em ter filhos e formar uma família, mas nenhuma mulher parece atender às suas expectativas. O clima do filme marca a conexão entre os dois. Quando estão separados, chove sem parar; juntos, o tempo se firma.

O filme usa o clichê do contraste clássico entre cores frias e quentes para reforçar o perfil de cada personagem. Ela, mais alegre e extrovertida, veste tons de vermelho e amarelo. Ele, melancólico, surge sempre em azul e cinza.

Estreia pós-Barbie

O longa marca o primeiro papel de Margot Robbie após o fenômeno “Barbie”. No fim do ano passado, a atriz teve seu primeiro filho com o marido, o produtor Tom Ackerley, e hoje também atua na produção de um filme inspirado no jogo The Sims.

Já Farrell, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator neste ano pela série “Pinguim”, disse à Variety que ficou feliz pelo fato de seu novo projeto não conter a crueldade presente em outros trabalhos de sua carreira. Ele já havia sido dirigido por Kogonada em 2021, quando interpretou Jake em “After yang”

Ao revisitar experiências passadas, David e Sarah confrontam memórias, erros e perdas, buscando compreendê-las para seguir adiante. O filme mostra que lidar com o próprio passado é essencial para entender o presente e vislumbrar o futuro.



“A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA”

(EUA, 2025, 110min.) Filme de Kogonada com Colin Farrell, Margot Robbie e Phoebe Waller-Bridge. Em cartaz nas salas dos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond, Itaú, Minas, Monte Carmo, Partage, Via e Ponteio, além do UNA Cine Belas Artes.

