Colin Farrell e Margot Robbie vivem realismo mágico em road movie
Estrelas de Hollywood protagonizam "A grande viagem da sua vida", de Kogonada. No filme em cartaz em BH, personagens revisitam passado para seguir adiante
“É só realismo. A realidade é que é mágica”, disse certa vez o escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014). A afirmação reverbera em “A grande viagem da sua vida”, novo filme do diretor sul-coreano Kogonada, conhecido pelo trabalho como co-diretor da série “Pachinko” (Apple TV+). Protagonizado pelas estrelas de Hollywood Colin Farrell e Margot Robbie, o longa, em cartaz em BH, incorpora elementos fantásticos tratados como parte natural da realidade.
A trama acompanha David (Colin Farrell), que precisa viajar 400km para ir ao casamento de dois amigos. Prestes a sair, ele encontra o carro bloqueado por uma trava de rodas e, sem tempo para resolver o problema, recorre a uma locadora de veículos. Ali, é atendido pelos personagens de Kevin Kline e Phoebe Waller-Bridge, e descobre que há apenas dois carros antigos disponíveis para aluguel.
Na festa, David conhece Sarah (Margot Robbie), que havia alugado o outro carro da locadora. Ao fim da comemoração, cada um segue viagem sozinho. Já na estrada, o GPS começa a falar e convida os dois a embarcarem na “grande viagem de suas vidas”. Os dois estranham a conversa com o equipamento, mas logo aceitam a proposta. Pouco depois, são levados pela máquina para comerem em uma rede de fast food. Na saída, o carro dela quebra e Sarah segue viagem rumo ao desconhecido ao lado de David.
Conexões
Juntos passam a percorrer um trajeto guiado por portais mágicos que quando abertos se transformam em passagens para diferentes períodos da vida de cada um dos protagonistas.
David e Sarah nunca sabem onde será a próxima parada. Pode ser o momento chave para o fim de antigos relacionamentos, o museu favorito dela, a escola dele, o hospital onde a mãe de Sarah morreu ou as casas de infância de ambos. Ao revisitar esses espaços, vão tentando fazer as pazes com o passado ao mesmo tempo em que se conhecem mais intimamente.
Sarah se apresenta como durona, afirma que nunca vai se casar, tem medo de magoar o parceiro e confessa ter traído em todos os relacionamentos. David, por sua vez, sonha desde a infância em ter filhos e formar uma família, mas nenhuma mulher parece atender às suas expectativas. O clima do filme marca a conexão entre os dois. Quando estão separados, chove sem parar; juntos, o tempo se firma.
O filme usa o clichê do contraste clássico entre cores frias e quentes para reforçar o perfil de cada personagem. Ela, mais alegre e extrovertida, veste tons de vermelho e amarelo. Ele, melancólico, surge sempre em azul e cinza.
Estreia pós-Barbie
O longa marca o primeiro papel de Margot Robbie após o fenômeno “Barbie”. No fim do ano passado, a atriz teve seu primeiro filho com o marido, o produtor Tom Ackerley, e hoje também atua na produção de um filme inspirado no jogo The Sims.
Já Farrell, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator neste ano pela série “Pinguim”, disse à Variety que ficou feliz pelo fato de seu novo projeto não conter a crueldade presente em outros trabalhos de sua carreira. Ele já havia sido dirigido por Kogonada em 2021, quando interpretou Jake em “After yang”
Ao revisitar experiências passadas, David e Sarah confrontam memórias, erros e perdas, buscando compreendê-las para seguir adiante. O filme mostra que lidar com o próprio passado é essencial para entender o presente e vislumbrar o futuro.
“A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA”
(EUA, 2025, 110min.) Filme de Kogonada com Colin Farrell, Margot Robbie e Phoebe Waller-Bridge. Em cartaz nas salas dos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond, Itaú, Minas, Monte Carmo, Partage, Via e Ponteio, além do UNA Cine Belas Artes.