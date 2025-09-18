Dia de maratonar "Central do Brasil" e mais 9 filmes lançados em 1998

Nesta quinta-feira (18/9), o Canal Brasil completa 27 anos e coloca no ar programação especial, a partir das 21h45, para celebrar a data e reforçar o seu compromisso com o cinema nacional e a diversidade cultural brasileira. Serão exibidos 10 longas-metragens lançados em 1998, ano de fundação do canal. O período foi marcante para o audiovisual brasileiro devido à retomada da produção após a crise dos anos 1990.

A programação começa com “Central do Brasil”, de Walter Salles; e segue com “Coração iluminado”, de Hector Babenco; “O primeiro dia”, de Walter Salles e Daniela Thomas; “Bela Donna”, de Fábio Barreto; “Policarpo Quaresma, herói do Brasil”, de Paulo Thiago; “Amores”, de Domingos de Oliveira; “Amor & Cia”, do mineiro Helvécio Ratton; “Ação entre amigos”, de Beto Brant; “Boleiros – Era uma vez o futebol”, de Ugo Giorgetti; e “Traição”, de Arthur Fontes, Cláudio Torres e José Henrique Fonseca, são as produções escolhidos.

Um dos maiores marcos do cinema brasileiro, “Central do Brasil” acompanha Dora (Fernanda Montenegro), que trabalha escrevendo cartas para analfabetos na Central do Brasil. Lá, encontra Josué (Vinícius de Oliveira), que perdeu sua mãe recentemente e está em busca de seu pai. Ela se envolve com sua história e os dois partem em busca dele.



Sensibilidade mineira

“Coração Iluminado” conta a história de Juan (Miguel Ángel Solá) que, após 20 anos ausente, retorna à sua cidade natal, Buenos Aires, para visitar o pai doente. Lá, descobre que seu grande amor está vivo, mas durante sua busca para encontrá-la, conhece Lilith (Xuxa Lopes), com quem vive uma paixão intensa.

Já “Amor & Cia”, de Helvécio Ratton, é inspirado na obra literária “Alves & Cia”, de Eça de Queiroz, e mistura comédia e drama ao retratar um triângulo amoroso no interior de Minas Gerais no início do século 20. Com Marco Nanini, Patrícia Pillar e Alexandre Borges, o filme destaca a sensibilidade do cinema mineiro.

Os horários e programação completa estão disponíveis em @canalbrasil (Instagram).