Lino de Albergaria lança hoje dois volumes da série ‘Pio Paulo’

Com o lançamento neste sábado (13/9) na Livraria Jenipapo do segundo e do terceiro volumes de uma série infantojuvenil iniciada em dezembro do ano passado, o escritor mineiro Lino de Albergaria chega à marca de 100 livros publicados.

Intitulada “Pio Paulo”, a coleção, que terá um total de sete títulos, marca o reencontro do autor com os pequenos leitores. “Pio Paulo e a passagem secreta” e “Pio Paulo e o olho grego” são os livros que ele lança hoje.



O primeiro da série, “Pio Paulo e o mistério das coisas”, apresentou o personagem pré-adolescente que transita entre o ambiente escolar e o familiar. Curioso, ele começa a atuar como braço direito da delegada Stael Rosa – esposa de seu professor de português, Estélio.

“No primeiro livro, Pio se vê às voltas com um mistério e vai pedir ajuda ao professor, que o apresenta à mulher delegada. Ela entende que o menino é muito bom em decifrar enigmas e o adota como um auxiliar informal”, conta Albergaria.



Em “Pio Paulo e a passagem secreta”, o protagonista e seus amigos se lançam em uma aventura que envolve o desaparecimento de um novo colega de escola e a busca por um tesouro perdido.

O centésimo livro do autor, “Pio Paulo e o olho grego”, traz a delegada Stael às voltas com ladrões internacionais. Para solucionar o problema, ela conta com a sagacidade de seu pequeno ajudante. Albergaria diz que Pio espelha o público ao qual os livros são direcionados.



Volta ao começo

“Ele tem a mesma idade de seus leitores, transita por ambientes e vive situações que são mais ou menos as mesmas”, destaca. A carreira do escritor soma 40 anos e teve como porta de entrada histórias infantis. Depois vieram os livros para adolescentes e para adultos.

“Tinha um bom tempo que eu estava mais dedicado aos romances e crônicas para o público adulto. Decidi, agora, voltar para a literatura juvenil, mas com um outro tipo de livro”, comenta.



“Eu nunca tinha escrito livros policiais, que normalmente são muito sérios, e essa série traz elementos desse segmento literário”, diz. Ele destaca que a motivação para retornar para o filão infantojuvenil é a resposta que teve desse público ao longo dos anos.

Albergaria afirma que seus livros para crianças e adolescentes sempre foram os mais vendidos. “Eles me escolheram, então resolvi voltar para eles com essa série.”



O escritor ressalta que muitas escolas, em todo o país, adotam suas obras e o convidam para visitas. “Já fui em instituições de ensino em praticamente metade dos estados brasileiros para falar dos meus livros. Com as redes sociais, os jovens começaram a me procurar também no ambiente virtual. Alguns até sugerem temas. Gosto muito. O público infantojuvenil para o qual eu escrevia há 40 anos cresceu e hoje indica meus livros para seus filhos e netos. São gerações de leitores que mantêm contato comigo”, celebra.



Leitores autônomos

Ele sente que tem uma “resposta viva” de que os leitores participam de sua imaginação e de suas histórias à medida em que passa a fazer parte da memória de alguém, e que essa memória é transmitida para outra pessoa.

“Me fascina descobrir que aquelas crianças vão se tornando leitores autônomos. Fui, com minha produção literária, subindo as faixas etárias, acompanhando o crescimento do meu público”, afirma.



Albergaria entende que, quando seus leitores vão se tornando mais completos, se transformam em pessoas com as quais estabelece um diálogo criativo. Ele diz que as quatro histórias que vão completar a série “Pio Paulo” já estão prontas.

“O próximo título é 'Pio Paulo e os gatos azuis', que planejo lançar no ano que vem, junto com o quinto livro. A ideia é soltar dois livros da coleção a cada ano”, conta.



“PIO PAULO E A PASSAGEM SECRETA” E “PIO PAULO E O OLHO GREGO”

• Lançamento dos livros de Lino de Albergaria, neste sábado (13/9), das 10h às 13h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi). Entrada franca.