Poeta Abel Lara ganha homenagem em BH

A Câmara Municipal de Belo Horizonte será palco, nesta sexta-feira (12/9), às 19h, de reunião especial alusiva ao centenário do professor e poeta Abel Lara (1924-2013), proposta pela vereadora Janaína Cardoso (União). Na ocasião, haverá o lançamento na capital mineira do livro “Alma atormentada e outras almas: obra poética reunida”, organizado pelo professor e poeta Evaldo Balbino e pela professora Mônica Baeta Diniz.

A primeira apresentação do livro ocorreu em Resende Costa, na região do Campo das Vertentes, terra natal de Abel Lara e também de Balbino.

Com 548 páginas, “Alma atormentada e outras almas: obra poética reunida” reedita o único livro que o poeta publicou em vida, “Alma atormentada”, de 1953. Traz, ainda, o inédito “Cantigas dos ventos de outono”, além de poemas avulsos guardados pela filha do escritor, Nair Cristina. O volume reúne manuscritos, textos datilografados e documentos cedidos pela família.

“A homenagem é muito especial, porque marca o centenário de Abel Lara, professor e poeta mineiro que dedicou sua vida à literatura e à educação”, diz Janaína Cardoso. Ela considera que o atraso de um ano na comemoração do centenário do escritor não diminui a importância do ato.

“Celebrar a vida e a obra de Abel Lara é valorizar a memória cultural de Minas e mostrar para as novas gerações a força da palavra como instrumento de transformação”, destaca.

Abel Lara nasceu em 16 de novembro de 1924. Entre a infância e a adolescência, passadas em sua cidade, cultivou sólidas amizades, estudou e foi coroinha do padre Heitor de Assis, pároco de Resende Costa na década de 1930. Em 1939, ele ingressou no Seminário Menor de Mariana. Jovem, mudou-se para Belo Horizonte.

Lara dizia que o seminário possibilitou que descobrisse e aperfeiçoasse a vocação artística como desenhista, escultor e escritor.

Sonetos

Em 1953, ele publicou “Alma atormentada”, livro de sonetos e poemas que o credenciou a prestar vestibular, pois, à época, portaria do Ministério da Educação e Cultura dava a autores de “livros de excepcional valor” o direito de se submeter ao exame na Universidade Católica de Minas Gerais, atual PUC Minas.

O mineiro se formou bacharel em letras clássicas em 1961 e foi professor de literatura brasileira, literatura portuguesa, gramática, história e latim.

Além de professor, ele também dirigiu escolas e colaborou com jornais do interior, principalmente O Repórter, de Uberlândia, quando morou na cidade do Triângulo Mineiro. Era funcionário do antigo Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de Minas Gerais.

Antes de abraçar o magistério e se projetar na seara da literatura, trabalhou como bancário e representante de produtos farmacêuticos.

Com o passar do tempo, Abel Lara se tornou poeta premiado, membro da Academia Municipalista de Letras do Estado de Minas Gerais e considerado um dos maiores sonetistas da sua geração.

Ao longo da vida, escreveu cerca de 200 sonetos e compôs o “Hino de Resende Costa”. Apesar de não ter publicado outro livro além de “Alma atormentada”, nunca parou de escrever e reescrever, sempre buscando participar de concursos literários.

Coleção Lageana

“Alma atormentada e outras almas: obra poética reunida” é o 12º volume da Coleção Lageana, publicada pela Associação dos Amigos da Cultura de Resende Costa, atualmente presidida por Evaldo Balbino.

A cidade do Campo das Vertentes se chamava, nos primórdios, Arraial da Lage, o que explica o nome da coleção, que se configura como programa editorial nas áreas de recuperação de acervos históricos e de desenvolvimento de pesquisas histórico-culturais referentes ao município de Resende Costa e região.

Integrada por obras literárias e não literárias, a Coleção Lageana destina-se àqueles que se interessam pelo estudo e divulgação da história e da cultura do antigo Arraial da Lage.