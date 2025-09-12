Alice Carvalho diz que abre espaço para nova geração de atores nordestinos

Dinorá (“Cangaço novo”). Joaninha (“Renascer”). Otília (“Guerreiros do sol”). Três mulheres muito diferentes e igualmente marcantes na recente produção audiovisual brasileira. Em comum às personagens, apenas a região de origem e a mesma pele, a da atriz potiguar Alice Carvalho.

“As coisas grandiosas (na carreira) que aconteceram de uns três anos para cá têm me feito pensar muito, mas acredito que é algo que eu deva ter noção ou clareza daqui a uns 20 anos. É algo que eu tô vivendo agora com a minha pele de agora, meu corpo de agora”, analisa Alice, em entrevista ao Estado de Minas.

Mesmo sem o protagonismo de Rosa e Josué , Otília levou o nome de Alice a aparecer com os dos atores Isadora Cruz, da Paraíba, e Thomás Aquino, de Pernambuco, nos créditos iniciais da inspirada abertura de “Guerreiros do sol”. E a atriz merece o destaque: o desempenho como a irmã de Rosa, menos extrovertida, porém igualmente astuciosa e encantadora, é notável. Ainda mais pela entrega na representação da intensidade da história de amor de Otília e Jânia (Alinne Moraes), inédita em histórias de cangaço.

“Faço parte da comunidade LGBT, então acho que essa foi a primeira coisa que me conectou com Otília, como uma presilha mesmo. A gente ficou presa uma na outra até o final por esse elo maior”, acredita a atriz.



"Vagar em campos floridos

que a terra mesma não tem,

chegamos loucas

onde não chega ninguém"

Adaptados, os versos do poeta sergipano Tobias Barreto em “Dias e noites” são citados na narrativa de duas mulheres que, no sertão nordestino no início do século 20 e, ao som de “Mar e lua” (de Chico Buarque, na voz de Mônica Salmaso), se apaixonam e chegam, juntas, “onde não chega ninguém”.Ficção ou desejo de realidade?

“É uma reconstrução do imaginário”, avalia Alice. “E um aceno muito positivo para que haja menos censura e mais liberdade nos grandes produtos televisivos. Que as demonstrações de amor entre as pessoas não fiquem apenas na penumbra, na elipse, já que a violência, a brutalidade, muitas vezes é mostrada de forma bem aberta”, complementa.

Ela lembra que o romance de Otília e Jânia vai sendo “costurado” de forma orgânica com a trama principal. “Não erguendo bandeiras, mas também não escondendo”, destaca. O entrosamento com Alinne Moraes, “uma das pessoas mais estudiosas que já conheci na minha vida”, é considerado fundamental pela companheira de cena.

“É uma pessoa maravilhosa: estudava cada sequência, cada página, até as vírgulas ela sabia. Mas, na hora de gravar, ela pegava tudo, bagunçava e jogava fora, não era ‘engessada’, sabe? Nem engessável”, comenta, revelando que Alinne a ajudou até com a mudança do Rio Grande do Norte para o Rio de Janeiro.

Química total: Irandhir Santos e Alice Carvalho se destacaram como o casal Tião Galinha e Joaninha no remake da novela 'Renascer', na Globo Fábio Rocha/Globo/divulgação

De lagarta a borboleta

Alice Carvalho compara a trajetória de Otília à de “uma lagarta que vira borboleta”, pontuada pelas iniciações. Aprende a ler, a atirar, a tocar sanfona. “Quando vi isso, pensei: ‘caramba, quero aprender mesmo a tocar sanfona’. Fui me encontrando com ela nesse vício por aprender coisas novas”, compara.

A atriz conversou com o autor, George Moura, e com o diretor-geral, Rogério Gomes, para encontrar formas de acentuar o contraste entre as reações da personagem, da primeira aparição até o último capítulo. E cita outro ponto em comum com a criação: “Como Otília, sou um pouco medrosa. Ou excessivamente cautelosa. Mas nunca me paralisei diante do medo. Emprestei um pouquinho disso para ela também.”

A cumplicidade com Isadora Cruz foi fundamental para estabelecer a afetuosa relação entre as irmãs que, em determinado momento da novela, vão à luta para defender os que mais amam.

“A gente deu um match assim muito bonito. Usava as frases da avó de uma ou da outra, ou brincadeiras com o jeito de falar, ou ainda imitações... Era o clima do elenco inteiro, mas entre eu e Isadora foi criada uma irmandade, com alegria, amor, discordância, concordância, e sempre com doçura”, revela.

Alice Carvalho como Dinorá, a protagonista da série 'Cangaço novo', sucesso da plataforma Prime Video Prime Video/divulgação

'Cangaço novo'

Alice gravou no ano passado a segunda temporada da série “Cangaço novo” (Prime Video), de Eduardo Melo e Mariana Baldan, na qual interpreta a protagonista Dinorá, dona de perfil bem diferente de Otília. Mas unidas por um ponto. “A espontaneidade une as duas. E, claro, a forma de viver no mundo sou sempre eu, em diversas situações. Eu componho (a personagem), mas não construo”, afirma a atriz de 29 anos.

“A sensação que tenho é de que mesmo que seja na primeira camada, é a imagem de uma conquista artística individual. Em camadas um pouco mais profundas, só o tempo pode desvelar”, complementa.

“O que tem acontecido na minha carreira, junto da Titina Medeiros, Quitéria Kelly e outras artistas potiguares que também têm ganhado espaço, é que a gente está adubando caminho para que as próximas gerações da nossa terra, especificamente falando, tenham uma estrada um pouco mais pavimentada. A gente também serve como espelho para as próximas gerações”, analisa Alice Carvalho.

“Quando penso no que estou vivendo agora, só consigo imaginar o coletivo. E no desejo muito grande de reverberar nas próximas gerações de meninas parecidas comigo.”

'O agente secreto'

Alice Carvalho será vista, em breve, também nos cinemas do país. Ela faz participação especial em “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. A atriz conta o que mais chamou a sua atenção no trabalho com a dupla no longa-metragem filmado no Recife.

“Kleber consegue um equilíbrio entre o experimental e a meticulosidade; sabe exatamente o que quer, mas não se fecha numa redoma, permite o impulso criativo dos outros. Já Wagner eu cresci admirando e o tendo como referência: foi muito perfeito o nosso encontro. Intuí que seria massa e foi”, analisa.

Wagner Moura e Alice Carvalho conversam com os jornalistas, no Festival de Cannes, sobre o filme 'O agente secreto' Xavier Galiana/AFP

Premiado em Cannes, o longa-metragem foi exibido no mês passado para o presidente Lula no Palácio da Alvorada.

“Esta sessão coroou um lugar especial que o projeto tem para mim”, afirma Alice. “Cresci numa família simples e progressista. Lula sempre foi muito importante em nossas vidas. Ao valorizar a universidade pública, permitiu que a minha família tivesse melhoria muito grande. Foi emocionante poder olhar nos olhos dele, agradecer por isso e vê-lo vendo o nosso trabalho”.

“O agente secreto” será o filme de abertura da 19ª Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte (CineBH), no próximo dia 23, no Cine Theatro Brasil.