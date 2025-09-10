‘Número desconhecido’: conheça o documentário da Netflix que chocou a web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O documentário “Número Desconhecido: Catfishing na Escola”, disponível na Netflix, viralizou nas redes sociais. Vários internautas se dizem chocados com a história real de cyberbullying contra o casal de adolescentes Lauryn Licari e Owen McKenny, naturais do Michigan, nos Estados Unidos. Os dois foram perseguidos virtualmente por mais de um ano, recebendo mensagens anônimas com teor sexual, violento e ameaças psicológicas.

O caso começou em 2020, quando Lauryn e Owen, então colegas de escola, se preparavam para uma festa de Halloween. Poucos dias antes do evento, Lauryn começou a receber mensagens de um número desconhecido, alertando que Owen terminaria o relacionamento com ela.

No início, os adolescentes não deram importância às mensagens, mas dez meses depois, os textos se intensificaram, chegando a 40 a 50 mensagens por dia, cada vez mais perturbadoras.

Os pais do casal acionaram a escola e a polícia local, que abriu investigação por assédio e perseguição online. Mesmo após o término do relacionamento, as mensagens continuaram, gerando grande impacto emocional e psicológico sobre Lauryn e Owen.

Após meses de investigação e entrevistas com colegas e familiares, o FBI rastreou o IP das mensagens e descobriu algo inacreditável: o autor era Kendra Licari, mãe de Lauryn. A revelação chocou não apenas a polícia, mas também o público, já que Kendra havia colaborado com a investigação desde o início e chegou a comentar o caso no documentário como se fosse apenas uma espectadora.

“Número Desconhecido: Catfishing na Escola” é dirigido por Skye Borgman, autora de “Sequestrada à Luz do Dia”.

Prisão e desdobramentos

Em dezembro de 2022, Kendra foi presa e posteriormente se declarou culpada de duas acusações de perseguição a menor, recebendo pena de 19 meses a 5 anos de prisão. Ela foi libertada em 8 de agosto de 2024. Durante parte do cumprimento da pena, Lauryn manteve contato com a mãe, mas depois optou por se afastar, enquanto seu pai a expulsou de casa após a revelação.

O documentário não deixa claro qual foi a motivação, mas explora possíveis razões para o comportamento de Kendra:

Busca por atenção e status de “salvadora” diante da filha, criando problemas para depois se colocar como heroína;

Obsessão por Owen, ex-namorado da filha, demonstrando ciúme persistente.

A frieza e a forma como Kendra participa do documentário — comentando o caso enquanto parecia neutra — reforçam traços de manipulação e sociopatia.

O documentário atingiu nota 6,8 no IMDb e aprovação de 76% no Rotten Tomatoes. As críticas destacam a narrativa envolvente e ritmo constante, que mantém o espectador interessado.

O que é catfishing?

O documentário também ajuda a entender o conceito de catfishing, que assume contornos ainda mais graves no caso de Lauryn e Owen: