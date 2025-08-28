Documentários para entender o que foi o 8 de janeiro no Brasil

A prisão de uma mulher condenada pelos ataques de 8 de janeiro, ao desembarcar em Minas Gerais deportada dos Estados Unidos, trouxe os eventos daquele dia de volta ao centro do debate. A ação da Polícia Federal no aeroporto de Confins é mais um capítulo de uma história que continua a gerar consequências políticas e judiciais no Brasil.

Mais de um ano após a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília, o assunto permanece complexo e repleto de narrativas. Para quem busca entender as múltiplas facetas daquele domingo, diversas produções audiovisuais oferecem um mergulho nos acontecimentos, com perspectivas que vão da investigação jornalística à análise dos bastidores do poder.

“8/1: A Democracia Resiste”

Produzido pela GloboNews e disponível no GloboPlay, este documentário adota uma perspectiva focada na reação institucional aos ataques. A obra apresenta entrevistas exclusivas com figuras centrais que estavam no poder naquele dia, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O roteiro se concentra em reconstituir os eventos a partir da ótica de quem precisou tomar decisões cruciais para conter a crise. O filme mostra os bastidores do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF, revelando como as autoridades se articularam para responder à invasão e garantir a manutenção da ordem democrática.

A narrativa é construída com imagens de arquivo e depoimentos que buscam explicar o passo a passo da reação do governo. É uma produção que se aprofunda no impacto político imediato dos atos e nas medidas que foram tomadas nas horas e dias seguintes para restabelecer a normalidade institucional.

“Ataque aos Poderes”

A CNN Brasil também lançou sua própria investigação sobre os eventos, em um documentário que reconstrói a cronologia dos ataques e analisa seus desdobramentos. A produção se baseia em reportagens e apurações feitas pela equipe de jornalismo do canal, combinando imagens de arquivo com análises detalhadas.

O documentário busca contextualizar o 8 de janeiro dentro do cenário de polarização política do Brasil, traçando uma linha do tempo que começa antes mesmo das eleições de 2022. O filme explora a organização dos acampamentos em frente aos quartéis e a mobilização que culminou na invasão em Brasília.

“Ataque aos Poderes” oferece um panorama abrangente, conectando os diferentes núcleos de acontecimentos: a movimentação dos manifestantes, a resposta das forças de segurança e as repercussões políticas. A obra se propõe a ser um documento completo para quem deseja entender o contexto mais amplo dos ataques.