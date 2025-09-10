Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA

Cantor e compositor Khalil Magno tem agenda dupla em BH

Músico paulista vai se apresentar no campus da UFMG, na quinta-feira (11/9), e no Sesc Palladium, na sexta (12/9)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/09/2025 04:00 - atualizado em 09/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
O cantor Khalil Magno está sentado no escuro, com foco deluz amarela sobre ele
Khalil Magno mostra aos mineiros as canções dos discos 'Alualuô' e 'De cara pro vento', lançados por ele crédito: Divulgação

O cantor, violonista e compositor paulista Khalil Magno vai fazer dois shows em Belo Horizonte esta semana, apresentando o repertório de seus dois álbuns: o recém-lançado “Alualuô” (Biscoito Fino) e “De cara pro vento” (Dubas).

Leia Mais

Na quinta-feira (11/9), às 17h30, Khalil será atração do projeto Ao Cair da Tarde, na Praça de Serviços do campus da UFMG, com entrada franca.

Na sexta (12/9), ele vai cantar no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.

Trio Angá

Nesta quarta-feira (11/9), a atração no campus da UFMG será o Trio Angá, às 12h30, com entrada franca.

Formado por Priscila Viana (trompa), Walter Jr. (clarineta) e Adélia Cristina (percussão), o grupo traz repertório que reúne composições de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Tom Jobim e Ernesto Nazareth.

O campus fica na Avenida Antônio Carlos, 6.627, Pampulha.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte musica sesc-palladium ufmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay