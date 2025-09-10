Cantor e compositor Khalil Magno tem agenda dupla em BH

O cantor, violonista e compositor paulista Khalil Magno vai fazer dois shows em Belo Horizonte esta semana, apresentando o repertório de seus dois álbuns: o recém-lançado “Alualuô” (Biscoito Fino) e “De cara pro vento” (Dubas).

Na quinta-feira (11/9), às 17h30, Khalil será atração do projeto Ao Cair da Tarde, na Praça de Serviços do campus da UFMG, com entrada franca.

Na sexta (12/9), ele vai cantar no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.

Trio Angá

Nesta quarta-feira (11/9), a atração no campus da UFMG será o Trio Angá, às 12h30, com entrada franca.

Formado por Priscila Viana (trompa), Walter Jr. (clarineta) e Adélia Cristina (percussão), o grupo traz repertório que reúne composições de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Tom Jobim e Ernesto Nazareth.

O campus fica na Avenida Antônio Carlos, 6.627, Pampulha.