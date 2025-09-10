Assine
MÚSICA

Jennifer Souza homenageia Adriana Calcanhotto nesta quarta (10/9)

Cantautora mineira apresenta o show 'Jenninha cantadriana', em formato voz e violão, na Casa Outono

Publicidade
10/09/2025 04:00

Cantora Jennifer Souza toca violão
Jennifer Souza faz apresentação solo nesta quarta-feira (10/9), em Belo Horizonte crédito: Pedro Hamdan/divulgação

A cantora, compositora e instrumentista mineira Jennifer Souza, nome respeitado da música brasileira contemporânea e destaque das bandas Moons e Transmissor, faz homenagem a Adriana Calcanhotto nesta quarta-feira (10/9), às 20h30, com o show “Jenninha cantadriana”.

Leia Mais

O repertório traz clássicos da gaúcha em versões voz e violão. O show surgiu em 2020, em live durante a pandemia. Em sua carreira solo, a cantautora Jennifer Souza lançou os discos “Impossível breve” (2013) e “Pacífica pedra branca” (2021).

Ela se vai se apresentar hoje na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo), com ingressos a R$ 40, à venda na plataforma Sympla.

Tópicos relacionados:

adriana-calcanhotto jennifer-souza musica

