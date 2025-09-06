O que aconteceu com a atriz Rejane Schumann?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A notícia do resgate da ex-atriz Rejane Schumann, de 74 anos, em condições precárias em Porto Alegre (RS), gerou comoção nas redes sociais e levantou questionamentos sobre sua vida pessoal e profissional.

Conhecida por papéis em novelas da TV Globo nos anos 1970, Schumann foi encontrada em um apartamento no bairro Moinhos de Vento, região nobre da capital gaúcha, vivendo em situação de vulnerabilidade.

Na quarta-feira (3/9), agentes da 15ª Delegacia de Polícia e a ativista da causa animal Deise Falci atenderam a uma denúncia de vizinhos sobre mau cheiro e barulho de cães no imóvel. Ao entrarem no apartamento, encontraram a atriz muito magra, debilitada e vivendo em um ambiente insalubre, acompanhada de quatro cães e três gatos.

Segundo os relatos, a geladeira estava completamente vazia, não havia água nem luz, e Rejane dormia em um colchão destruído, reduzido praticamente às molas. “Foi a primeira vez que eu senti uma vontade maior de resgatar a pessoa do que os animais. Ela estava com muita fome. Os animais tinham ração, ela não tinha nada”, contou Deise, emocionada.

Os animais foram encaminhados para cuidados veterinários. Já a ex-atriz recebeu apoio imediato de voluntários, que organizaram um mutirão de limpeza no apartamento e doaram alimentos, roupas de cama e um colchão novo.

Atriz não foi abandonada

Após a repercussão do caso, muitas pessoas passaram a acreditar que Schumann teria sido abandonada pela família. No entanto, segundo a ativista Deise Falci e a própria Polícia Civil, isso não é verdade.

Rejane teria se isolado por escolha própria, afastando-se de parentes próximos. “Ela mesma me disse que sempre foi muito estudiosa e que se irritava com o irmão por não ter seguido os estudos. Isso criou um distanciamento”, explicou Deise.

O irmão da atriz morreu recentemente, vítima de problemas de saúde, e sofria de demência. A família tentou manter contato diversas vezes, mas Rejane não aceitava a aproximação.

Uma sobrinha, que vive em outra cidade, foi localizada pela polícia e afirmou não saber das condições em que a tia vivia. Ela foi ouvida pela 15ª DP e, a partir de agora, ficará responsável pelos cuidados da ex-atriz.

A atriz contou à polícia que uma vizinha próxima estava em posse de seus cartões bancários. Segundo o delegado responsável pelo caso, os cartões foram entregues voluntariamente à Polícia Civil e não foram identificadas movimentações suspeitas. A vizinha prestou depoimento e foi liberada.

De acordo com relatos, essa mesma vizinha chegou a ajudar Rejane com comida, que por vezes era trocada por cigarros com pessoas em situação de rua que frequentavam uma praça próxima. Atualmente, a ex-atriz permanece no apartamento, mas com acompanhamento da sobrinha, de vizinhos solidários e da ativista Deise Falci, que segue fazendo visitas diárias. O Ministério Público acompanha o caso para garantir a proteção e os direitos da idosa.

Nas redes sociais, Deise compartilhou registros do quarto limpo e organizado, com colchão novo, lençóis e travesseiros. “A partir de hoje ela vai dormir no limpo! Num apartamento cheiroso, limpo e organizado como todos merecem”, disse.

Quem é Rejane Schumann?

Nascida em Canoas (RS) em 1949, Rejane Schumann é formada em Teatro, Direito e Jornalismo, além de falar quatro idiomas. Sua trajetória artística começou nos anos 1970, quando integrou o elenco de importantes produções da TV Globo, como:

O Feijão e o Sonho (1976)

Espelho Mágico (1977)

O Astro (1977)

Dancin’ Days (1978)

Pai Herói (1979)

Além das novelas, atuou em filmes como "Ana Terra" (1972), "O Pobre João" (1974) e "A Quadrilha do Perna-Dura" (1976). Rejane também trabalhou como jornalista na antiga TV Manchete e como advogada.