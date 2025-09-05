Assine
CINEMA

Morre Silvio Tendler, um dos maiores documentaristas brasileiros, aos 75 anos

Tendler foi um dos principais diretores do Brasil; filme sobre João Goulart é, até hoje, uma das maiores bilheterias de documentário no cinema nacional

Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
05/09/2025 11:51 - atualizado em 05/09/2025 12:01

Silvio Tendler recebe Redentor de Melhor Longa Metragem Documentário pelo Voto Popular no Festival de Cinema do Rio, em 2017
Silvio Tendler recebe Redentor de Melhor Longa Metragem Documentário pelo Voto Popular no Festival de Cinema do Rio, em 2017 crédito: Rogerio Resende/R2Foto/Flickr

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na manhã desta sexta-feira, aos 75 anos, o cineasta Silvio Tendler, vítima de uma infecção generalizada. Ele enfrentava havia dez anos uma neuropatia diabética, doença que prejudica o sistema nervoso. A morte foi confirmada pela filha dele, Ana Rosa Tendler. 

Tendler foi um dos principais diretores do Brasil. Conhecido como "cineasta dos sonhos interrompidos", o documentarista capturou episódios e figuras históricas da política nacional em filmes como "Jango" (1980), "Os Anos JK - Uma Trajetória Política" (1980) e "Tancredo, A Travessia" (2011), sua "Trilogia Presidencial". 

O filme sobre João Goulart é, até hoje, uma das maiores bilheterias de documentário no cinema nacional, com 1 milhão de espectadores. Os outros dois longas do gênero documental de maior sucesso no país também são de Tendler - "O Mundo Mágico dos Trapalhões" (1981), com 1,3 milhão de espectadores, e "Os Anos JK" (1980), com 800 mil espectadores. 

Assista ao filme na íntegra aqui.

Sua obra mais importante, "Utopia e Barbárie", é um retrato da segunda metade do século 20 entre imagens de arquivo e a perspectiva de nomes relevantes do período, como Augusto Boal, Eduardo Galeano e Susan Sontag. O filme levou cerca de vinte anos para ser concluído. 

Tendler nasceu no Rio de Janeiro em 1950. No fim dos anos 1960, passou a se dedicar ao cinema e, para escapar da ditadura militar, buscou exílio no Chile, de onde se mudou para a França em meados dos anos 1970. Em Paris, estudou história e cinema. 

De volta ao Brasil, Tendler se tornou professor na PUC-Rio e fundou a produtora Caliban em 1976. O selo se tornaria um dos principais nomes do cinema documental brasileiro, com mais de 80 títulos entre longas e curtas, a maior parte de cunho historiográfico. Em 1985, participou da criação da Fundação do Novo Cinema Latino-Americano. 

Nos anos 1990, Tendler passou a atuar na política institucional. Foi Secretário de Cultura e Esporte do Distrito Federal e trabalhou junto à Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, na articulação da indústria audiovisual no Mercosul. Em 2006, recebeu a Ordem Rio Branco, honraria concedida pelo presidente Lula. 

Em maio deste ano, o cineasta voltou a ser condecorado pelo governo federal com a Ordem do Mérito Cultural. O título se somou a mais de 60 prêmios que ele recebeu durante sua carreira em festivais pelo Brasil e pelo mundo. 

Tendler deixa a mulher, Fabiana Versasi, e a filha, Ana Rosa Tendler.

