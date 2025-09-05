Criador da premiada ‘Mare of Easttown’ lança a série ‘Task’

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

A Filadélfia que o cinema celebrizou nos filmes de Rocky Balboa é coisa do passado. O mais importante centro urbano da Pensilvânia é cenário de uma das maiores crises que os Estados Unidos enfrentam desde o final do século passado: a epidemia dos opioides. As drogas são o mote de duas séries ambientadas na cidade. Mas, a despeito da semelhança, as narrativas tomam caminhos distintos.



“Ladrões de drogas” (Apple TV+) colocou Brian Tyree Henry e Wagner Moura como dois amigos que, munidos de distintivos falsos, se passam por agentes federais para roubar pequenos traficantes na periferia da cidade. Dão um passo maior do que as penas, e a situação se complica.



Com estreia neste domingo (7/9), às 22h, na HBO Max, “Task” é a primeira série criada por Brad Ingelsby desde o sucesso de “Mare of Easttown” (2021), que deu a Kate Winslet o Emmy e o Globo de Ouro de melhor atriz dramática. Agora é Mark Ruffalo o policial cheio de problemas pessoais que tem que resolver não um, mas alguns assassinatos em Delco, na região metropolitana da Filadélfia.



Rota de colisão

“Tudo o que escrevi na vida veio dos personagens. Sabia que não poderíamos fazer um romance policial novamente, pois esse era o gênero de ‘Mare’. Quando criei Tom e Robbie, pensei: ‘Qual é o motor que vai unir esses caras?’ Então pensei que a tensão poderia ser uma rota de colisão”, afirmou Brad Ingelsby em entrevista coletiva virtual.



O episódio-piloto é centrado nos dois personagens que vão brigar como gato e rato ao longo da minissérie. Tom (Ruffalo) é um agente do FBI que sofreu dois grandes traumas recentes, envolvendo a mulher e o filho. Afundado no álcool, com nenhuma capacidade de comunicação com a filha adolescente, está fazendo serviço burocrático, até ser convocado para liderar uma força-tarefa.



Vai comandar um grupo diverso (e muito jovem) de três policiais. Tom é melancólico, tristonho e pesado, um ex-padre que adora observar pássaros. Um contraponto e tanto para o coletor de lixo Robbie (Tom Pelphrey). Ele é um paizão de um casal de filhos e tenta fazer o melhor diante da ausência da mulher.



Seu melhor amigo é Cliff (Raul Castillo), um substituto para seu irmão. Morto, ele lhe deixou como “herança” a jovem Maeve (Emilia Jones). Robbie e os filhos moram na casa que é hoje de Maeve, que também cuida das crianças quando ele está no trabalho.



Mas, quando a noite cai, Robbie e Cliff saem munidos de máscaras de filmes de terror para assaltar casas de viciados ou pequenos traficantes. Só que uma das incursões dá muito errado, quando eles assaltam a gangue de motociclistas local. E é isso que chama a atenção dos federais.



Mas nada é tão simples assim, pois os dois antagonistas são homens cheios de perdas, como foi a Mare vivida por Kate Winslet. Outros personagens importantes virão à tona na história, que traz algumas subtramas.



Ingelsby, que cria suas tramas na Filadélfia porque está falando de seu próprio quintal, comentou a relação entre as duas séries. “’Mare’ foi um estudo de personagem. Era sobre uma mulher que não encarava a morte do filho. ‘Task’ é a mesma coisa, um drama de personagem. Robbie traz uma história de sacrifício, enquanto Tom, de perdão e aceitação.”

“TASK”

• A minissérie, em sete episódios, estreia domingo (7/9), às 22h, na HBO e na HBO Max. Novos episódios aos domingos.