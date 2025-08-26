Espetáculo de dança 'Ashanti' é atração desta terça (26/8) no Feluma

A MostrArte Feluma apresenta nesta terça-feira (26/8), às 19h, no Teatro Feluma, o evento “Agosto das deusas”, com o espetáculo “Ashanti”. Artistas da dança representam a voz, o silêncio e as vivências de mulheres às voltas com violência e abuso.

As integrantes da Crew Feminina de Danças Urbanas utilizam corpo, performance e poesia em seu trabalho. Moradoras da Região Metropolitana de Belo Horizonte, elas pesquisam diferentes estilos, como hip-hop dance, afrohouse, house, dancehall e funk.

O Teatro Feluma fica na Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro de BH. O evento tem entrada franca, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.