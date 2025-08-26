Assine
ARTES CÊNICAS

Espetáculo de dança 'Ashanti' é atração desta terça (26/8) no Feluma

Grupo Crew Feminina de Danças Urbanas, por meio de performances e da poesia, expressa vivências de mulheres que enfrentam abusos e violência

26/08/2025 04:00

Dançarinas do grupo Crew Feminina se apresentam na rua
Grupo mineiro Crew Feminina pesquisa as danças de rua crédito: Pamela Bernarddo/divulgação

A MostrArte Feluma apresenta nesta terça-feira (26/8), às 19h, no Teatro Feluma, o evento “Agosto das deusas”, com o espetáculo “Ashanti”. Artistas da dança representam a voz, o silêncio e as vivências de mulheres às voltas com violência e abuso.

As integrantes da Crew Feminina de Danças Urbanas utilizam corpo, performance e poesia em seu trabalho. Moradoras da Região Metropolitana de Belo Horizonte, elas pesquisam diferentes estilos, como hip-hop dance, afrohouse, house, dancehall e funk.

O Teatro Feluma fica na Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro de BH. O evento tem entrada franca, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

