Coleções 'Subúrbios literários' e 'Poetas de rua' são lançadas no Barreiro

Nesta terça (26/8), sarau traz a público 13 livros de autores da periferia editados pela Venas Abiertas, com presença de poetas e do rapper FBC

26/08/2025 04:00

Rapper FBC olha para a câmera e mostra colar dourado com medalha de São Jorge
Rapper FBC estará no Espaço Quinta Arte, nesta terça (26/8), a partir das 18h crédito: Wanderley Vieira/divulgação

O lançamento das coleções de bolso “Subúrbios literários” e “Poetas de rua”, criadas pela Editora Popular Venas Abiertas, vai reunir escritores, slammers e músicos, nesta terça-feira (26/8), das 18h às 23h30, no Espaço Quinta Arte (Avenida Sinfrônio Brochado, 1.053, Barreiro). As intervenções ficarão a cargo de DJ Teffy Angel e Sarau Avoa, Amor. O rapper FBC também vai se apresentar.

As coleções destacam a criação literária de vozes marginalizadas pelo mercado editorial, autoras e autores vindos da capital e da Região Metropolitana de BH.

“Publicar vozes periféricas é um modo de promover o acesso a perspectivas e histórias autênticas, que representam as complexidades de suas comunidades”, comenta Karine Bassi, criadora da Venas Abiertas.

Serão lançados livros de Slam Akewi, Pedro Esteves, JP Escrevivente, Zi Reis, Maria, Vênus Sunêv, Bruxa Poeta, Bru Sté, Joi Gonçalves, Beluk, Thamara Selva, Leandro Zere, Dalva Maria Soares e João Paiva. 

O evento tem entrada franca, com doação de 1kg de alimento não perecível. Ingressos são limitados, com retirada na plataforma Sympla ou na portaria.

barreiro literatura periferia poesia slam

