Cursos de arte sacra em Ouro Preto resgatam técnicas do barroco

Formar uma nova geração de artistas. Este é um dos principais objetivos da arquiteta e especialista em arte sacra Ana Rocha, mineira de Mariana (MG), que chega a Minas vinda da Itália, onde está desde 2019, atuando na realização de obras contemporâneas com técnicas antigas.

Mestre em arte sacra com foco em escultura, a artista estará em Ouro Preto (MG) nos meses de setembro e outubro para o evento Ouro Preto Sacra, ministrando três cursos presenciais: Especialização em Carnação Italiana (50 horas), de 22 a 27 de setembro; Especialização em Douramento e Policromia (50 horas), 29 e 30 de setembro; e Sacra Lux - Círio Pascal como Obra de Arte, de 4 a 8 de outubro (39 horas). A escolha pela cidade de Ouro Preto não foi à toa - já que é conhecida como “o coração do barroco brasileiro” — onde a arte sacra está viva nas igrejas, nos museus, nas ruas e nos ateliês.



A intenção é reunir 90 alunos do Brasil e do exterior, com a participação de dois professores convidados, incluindo um docente italiano da escola de arte sacra de Florença, especialista em simbolismo e liturgia. Além das aulas práticas com Ana Rocha, os professores convidados irão lecionar in loco nas igrejas, com aulas teóricas que complementam a formação.

Os alunos também terão à disposição o material completo com os conteúdos das aulas para revisar durante o depois do curso, mentoria por três meses, com acompanhamento individual para tirar dúvidas após o curso, um grupo de whatsapp com aprendizado e troca de experiências e o certificado, que será distribuído na aula final, comprovando a formação para valorizar os próximos trabalhos.

Essa edição é realizada em parceria com o Museu Boulieu, aberto em 2021, que abriga um dos maiores acervos de arte sacra do país.

Adolescência rica



Ana Rocha, que cresceu em Ouro Preto, começou a trabalhar com arte sacra aos 13 anos, como assistente de artistas consagrados como Hélio Petrus e Elias Layon. Mais tarde, estudou Arquitetura na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop), além de ingressar no curso de restauro na Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop). A artista, embora destaque a tradição de Ouro Preto e Mariana como cidades com forte apelo para a arte sacra, percebia que os artistas locais preferiam manter as técnicas e o conhecimento em sigilo. “Talvez por isso não houvesse uma formação que ensinasse de fato como executar as técnicas artísticas tradicionais, a exemplo da policromia, douramento e carnação para a confecção de novas obras de arte”, comenta.

“Também não existem livros claros ou didáticos sobre o assunto.” Foi essa lacuna que a motivou a iniciar, em 2016, os cursos livres de arte sacra, ainda no Brasil, em parceria com o Museu de Arte Sacra de São Paulo. “Desde então, já realizamos mais de 10 edições presenciais, com alunos de todas as regiões do país.”

Já em 2019, Ana Rocha foi para a Itália, onde recebeu um convite para trabalhar com escultores no norte do país. Ao chegar, ela percebeu que, mesmo na terra da arte, quase ninguém dominava mais as técnicas antigas. As poucas pessoas que ainda sabiam executar essas práticas tinham mais de 60 anos, e não havia interesse ou transmissão entre os jovens. “Muitas das bottegas (lojas que vendem artesanato) de esculturas foram fechadas nos anos 2000 exatamente pela dificuldade de encontrar mão de obra especializada”, explica.

Bolsa de estudos



Durante a pandemia, em 2020, a artista ganhou uma bolsa para cursar, em Florença, na Itália, um mestrado em arte sacra com foco em escultura. Durante o curso, Ana Rocha foi convidada a integrar o corpo docente da Scuola di Arte Sacra de Florença, justamente por dominar técnicas que já não são mais ensinadas — como a policromia com têmpera a ovo, feita a partir de pigmentos naturais da terra e gema de ovo sobre base dourada com folhas de ouro. “É um processo artesanal, cheio de etapas delicadas, que ainda hoje não encontra substituto equivalente nos materiais contemporâneos”, explica a especialista.

A boa notícia, segundo Ana Rocha, é que se há 20 anos ela encontrou dificuldade para seguir na carreira, hoje a artista percebe que esse panorama vem mudando. “Até hoje, já formamos mais de 500 alunos presenciais e outros 1.500 em cursos online. Mais do que divulgar meu trabalho, acredito que é de fundamental importância a divulgação das técnicas tradicionais de arte sacra, que estavam prestes a desaparecer. Com esses cursos, estamos recuperando e transmitindo um saber raro, que precisa ser preservado e passado adiante com urgência”, completa.

Serviço



OURO PRETO SACRA – Arte Viva, Tradição em Movimento

CURSOS:

Especialização em Carnação Italiana (50 horas), de 22 a 27 de setembro

Especialização em Douramento e Policromia (50 horas), 29 e 30 de setembro

Sacra Lux - Círio Pascal como Obra de Arte, de 4 a 8 de outubro (39 horas)

Horário: 9h às 18h30

Local: Região Central de Ouro Preto

Informações e inscrições: 54 99337-1070 (Whatsapp) ou https://atelieranarocha.com/curso-presencial-ouro-preto-sacra/

