Jornada do medo terá mais de 24 horas no Palácio das Artes

O terror assombra cinema e literatura. Obras literárias do gênero foram adaptadas com sucesso para a telona, como é o caso dos contos de Stephen King, por exemplo. O Cine Humberto Mauro apresenta a “Maratona das páginas macabras”, com 24 horas de exibição de filmes do gênero. A partir das 18h desta sexta-feira (25/7) até as 20h15 de sábado (26/7), estarão em cartaz 14 longas.

A programação começa com “Os inocentes”, de Jack Clayton, às seis da tarde de hoje, e termina com “O telefone preto”, de Scott Derrickson, amanhã à noite.

Também estarão em cartaz “Os pássaros”, de Alfred Hitchcock, “O exorcista”, de William Friedkin, “O enigma de outro mundo”, de John Carpenter, e “O bebê de Rosemary”, de Roman Polanski, entre outros clássicos do terror.

Tradição

Jornadas assim já são tradição no Cine Humberto Mauro. “Tivemos maratonas do Stanley Kubrick, do Hitchcock e do Tim Burton. Recentemente, programamos algumas mais dedicadas ao terror, no sentido amplo. Tivemos também as dos anos 1970, 1980, 1990 e depois fizemos a de ficção científica”, conta Vitor Miranda, gerente e programador do Cine Humberto Mauro.

"Páginas macabras" será uma introdução à mostra de filmes em homenagem ao escritor Stephen King, que começa no domingo (27/7). Cerca de 100 livros dele foram adaptados para o audiovisual.

“Stephen King tem relação muito forte com o cinema. Uma iniciativa dele disponibilizou direitos dos livros gratuitamente para que estudantes de cinema os adaptem para curtas. O escritor é apaixonado por cinema”, diz Vitor Martins.

Baseado no livro “A volta do parafuso” (1898), de Henry James, o filme “Os inocentes”, que abre hoje a maratona, acompanha a governanta Srta. Giddens (Deborah Kerr), contratada para trabalhar na Mansão Bly. Nesta casa, ela se depara com uma força sobrenatural, além do comportamento estranho das crianças Flora (Pamela Franklin) e Miles (Martin Stephens).

Em “O telefone preto”, que fecha a jornada amanhã, sequestros assombram a cidade de Denver, nos Estados Unidos. O serial killer conhecido como Sequestrador (Ethan Hawke) tem crianças como alvos. O garoto Finney Shaw (Mason Thames) é trancado por ele em um porão, onde há apenas uma cama e um telefone preto, no qual consegue ouvir as últimas vítimas do Sequestrador.

As sessões ocorrerão em dois ambientes: até o amanhecer, nos jardins internos do Palácio das Artes, e também no Cine Humberto Mauro.

“Não se pode comer e beber dentro do cinema, não só para manter a higiene da sala, mas também para preservar a imersão no filme. Na sessão ao ar livre, o público vai poder comer e tomar um vinho, se quiser. É uma experiência diferente”, garante Vitor Miranda.

“MARATONA DAS PÁGINAS MACABRAS”

No Cine Humberto Mauro e jardins do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1537, Centro), desta sexta-feira (25/7) a sábado (26/7). Entrada gratuita mediante retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na plataforma Eventim, ou meia hora antes na bilheteria, mediante documento com foto. Para as sessões da madrugada, será permitido entrar no Palácio das Artes até 1h de sábado (26/7). Não é necessário retirar ingresso para sessões nos jardins. Programação completa no site do Cine Humberto Mauro.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria