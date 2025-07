Grupo Cerco estreia turnê nacional em BH, com peças e oficina

O Grupo Cerco estreia em Belo Horizonte a turnê “Circulação e intercâmbios Brasil”, com oficina e espetáculos desta quinta-feira a domingo (24 a 27/7), no Galpão Cine Horto e no Espaço Luiz Estrela.

A companhia gaúcha também passará pelo Rio de Janeiro e São Paulo com as peças “Arena selvagem” e “Puli-pulá”, além de ações de intercâmbio com companhias locais – o Grupo Galpão, no caso de BH.

Formada por alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a professora Inês Marocco, a companhia surgiu em 2008. “Mesmo estudantes, decidimos nos formar enquanto grupo, escolher um nome e começar a criar trabalhos ainda dentro da universidade”, conta o ator e músico Philipe Philippsen.

A turnê comemora os 15 anos da trupe, mas já são 16 anos de trajetória. “Inscrito quando estávamos prestes a completar 15 anos, o projeto é executado agora em decorrência do financiamento público”, explica Philippsen.

O homem e os bichos

O espetáculo “Arena selvagem” provoca o espectador a refletir sobre a relação entre os comportamentos do homem e dos animais.

“Nós somos bichos, ainda que a gente olhe para a sociedade e a cultura como algo separado da natureza. Somos regidos pelos nossos corpos, que são uma marca animal. Destacamos a domesticação do nosso comportamento, pois nossa cabeça pensa em regras que o corpo, às vezes, não consegue obedecer. A dualidade entre o animal e o humano é posta em cena”, afirma o ator.

A trilha sonora é executada ao vivo pela trupe. “Estamos há sete anos na estrada com a peça, que tem a marca da coletividade que o Grupo Cerco carrega”, diz ele.

Baseado na brincadeira de pular corda, “Puli-pulá” é destinado ao público infantojuvenil. “Montamos um teatro de rua que fala sobre brincadeiras de rua, financiado por um edital da Funarte há 10 anos. Falamos da importância de ocupar espaços públicos, e também da atividade física, da cooperação, do brincar junto e do combate ao bullying”, explica o ator.

A oficina “Dinâmica dos animais na linguagem cênica” é ministrada por Inês Marocco e Manoela Wunderlich. Pesquisa sobre o movimento e a interação dos bichos é adaptada ao corpo humano.

Philippsen explica por que BH foi escolhida para a estreia. “O Galpão chamou o nosso olhar, pois o projeto não é só de circulação, mas de intercâmbio. Queríamos entrar em contato com grupos que admiramos e são referência para nós”, afirma. É a primeira vez que o Cerco se apresenta na capital mineira.

“Foi uma sorte tremenda o Galpão abrir não só as portas de seu espaço, mas também o nosso giro. Com certeza, ele vai elevar a nossa experiência nesta turnê, que é um marco na história do Grupo Cerco”, conclui Philippsen.

PROGRAMAÇÃO

OFICINA

Dinâmica dos animais na linguagem cênica. Nesta quinta (24/7), das 14h às 18h, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Entrada franca, mediante inscrição prévia. Informações no Instagram (@grupocerco)

“ARENA SELVAGEM”

Peça em cartaz sexta-feira e sábado (25 e 26/7), às 20h, no Galpão Cine Horto. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.

“PULI-PULÁ”

Espetáculo no domingo (27/7), às 15h, no Espaço Comum Luiz Estrela (Rua Manaus, 348, São Lucas). Entrada franca.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria