Conheça HorsegiirL, DJ alemã que mistura fantasia e música eletrônica

Ana Castela surpreendeu o público do Ribeirão Rodeo Music ao apresentar música em parceria com Alok, em 01/05. A cantora subiu ao palco para gravar um feat ao vivo com o DJ de “Deixa nóis Viver”, canção que mescla ritmos diversos. Reprodução/Instagram @circuitosertanejooficial

A apresentação da cantora não ficou restrita à apresentação da nova música. Vestida de azul, Ana Castela agitou o público com “Lua”, parceria de 2024 com o mesmo Alok, e sucessos de sua carreira, como “Boiadeira”, “Meu Beijo Vai Te Viciar” e “Nosso Quadro”. Reprodução/Instagram @circuitosertanejooficial

A performance de Castela ao lado do DJ foi emoldurada em grande estilo, com fogos de artifício e centenas de drones que desenharam um cavalo e mensagens para o público. Reprodução/Instagram @circuitosertanejooficial

“Deixa nóis Viver” vem pouco tempo depois de Ana Castela lançar o single “Despedida”. Com produção musical de Salve Malak, a canção traz o reencontro da Boiadeira com o rapper Xamã - eles já haviam feito parceria em “Poesia Acústica 16”. Reprodução/Youtube

Antes de “Despedida”, a cantora já havia lançado outros dois singles em 2025: “Melhor Feat” e “Para Sempre”. Reprodução/Youtube

Ana Castela vive um momento especial na carreira. No fim de 2024, ela faturou seu primeiro Grammy Latino. A premiação inédita veio na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja” por “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)". reprodução/Instagram/MTV Brasil

O disco “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)" também rendeu a Castela o Prêmio de Música Brasileira. Divulgação

Em entrevista, a cantora comentou sobre os próximos passos profissionais e a possibilidade de migrar para o pop. “Olha, eu estou pensando em fazer um álbum mais dançante, puxando para algo um pouquinho mais pop, algo mais diferente assim de Ana Castela. Eu quero mostrar o meu talento na dança também”, revelou. Reprodução/Youtube

Perguntada se poderia fazer algo estilo Taylor Swift, com trocas de roupas e "eras", a cantora respondeu: “Acho isso um máximo. Tanto que a gente já pensou em fazer isso, só aqui no Brasil é mais complicado de fazer isso. Mas a gente pensa." Divulgação/TV Globo

Nos últimos anos, Ana Castela tornou-se um dos grandes nomes da música sertaneja. Ela está sempre entre os artistas mais ouvidos ou vistos em plataformas de áudio e vídeo. É uma das sensações do Spotify e do YouTube. Reprodução/Instagram

Ana Flávia Castela completou 21 anos em 16 de novembro de 2024. Ela nasceu em Amambai, em Mato Grosso do Sul, mas foi criada em Sete Quedas. A cidade, que faz fronteira com o Paraguai, tem apenas cerca de 11 mil habitantes e fica a 470 km da capital do estado, Campo Grande. Reprodução/Instagram @anacastelacantora

A região Centro-Oeste, principalmente o estado de Goiás, é a que mais escuta sertanejo no Brasil. O local é rico em agricultura e pecuária, que sempre estiveram muito presentes na vida de Castela. Ela começou a cantar aos 15 anos no coral de uma igreja gospel. Instagram @anacastelacantora

Apesar da ligação com a região, Castela se mudou para o Paraná em 2020, assim como outros cantores sertanejos têm feito. Ela, porém, foi lá para estudar, com o objetivo de passar no curso de Medicina. Reprodução/Instagram @anacastelacantora

Inicialmente, ela escolheu a cidade de Campo Mourão. No entanto, com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, acabou se afastando dos estudos e se reaproximou da música. Reprodução/Instagram @anacastelacantora

No Natal de 2023, a Boiadeira anunciou a compra de uma fazenda em Sete Quedas, em Mato Grosso do Sul, onde ela viveu. A cantora postou mensagem no Instagram dizendo que o gado já estava lá. Reprodução Instagram

A ligação de Ana Castela com o ambiente rural é familiar. Entre o final de 2020 e o início de 2021, ela passou um tempo em uma fazenda de seu avô, no Paraguai. Foi nesta época que a cantora foi convidada para gravar, com fins comerciais, a música "Boiadeira". Instagram @anacastelacantora

Em 2022, Castela começou a participar de programas de televisão. No período, a matogrossense conquistou seu primeiro grande grande reconhecimento, o "Prêmio Multishow de Música Brasileira", na categoria "Revelação do Ano". Instagram @anacastelacantora

Ana Castela também gosta de fazer parcerias para gravações. Um dos destaques é “Covardia”, com Wesley Safadão. E "Roça Em Mim" tem os parceiros Zé Felipe e Luan Pereira. Castela também gravou com Hungria Hip Hop, Simone Mendes, Melody , J Chris e Naiara Azevedo, entre outros. Instagram @anacastelacantora

Com as parcerias, Castela interage com outros gêneros. E ela levou o sertanejo até mesmo para o carnaval, pois criou o "Bloquinho da Ana Castela", com o qual percorreu cidades pelo país. Divulgação

A mistura de gêneros no trabalho de Ana Castela - inclusive juntando o sertanejo com funk e música eletrônica - é considerada por muitos um trunfo na carreira da Boiadeira. Reprodução Instagram

Ana Castela também não deixou de lado o gosto pela música gospel. Além disso, ela se declara fã de alguns artistas. Entre eles, Marília Mendonça (1995 - 2021), Anavitória, João Gomes (foto) e Melim. Instagram @anacastelacantora

Ana Castela foi uma das artistas que participou da estreia do sertanejo no Rock in Rio em 2024, na comemoração dos 40 anos do festival. Reprodução Instagram

A atração foi apresentada pela icônica dupla Chitãozinho e Xororó. Além de Ana Castela, subiram ao palco como convidados Simone Mendes e Júnior Lima. Reprodução Instagram

Na vida pessoal, Ana Castela teve um namoro tumultuado com o também artista sertanejo Gustavo Mioto. Em dezembro de 2024, a cantora utilizou suas redes sociais para se pronunciar aos fãs sobre o fim do relacionamento. O casal estava junto desde 2022, mas no período chegou a romper outras duas vezes. Reprodução Instagram