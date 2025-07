Festival promete cinema diferente para a criançada nestas férias

Nestas férias escolares, exibições gratuitas de filmes sobre família, inclusão, meio ambiente, ancestralidade e sonhos ocorrerão no Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte. De hoje até domingo (20/7), dois longas-metragens e 33 curtas serão atrações do 5º Festival de Cinema Infantil de BH, com sessões às 16h20 e 17h30.

Com curadoria de Daniela Pimentel, Diego Souza e Iakima Delamare, o festival apresenta filmes de diversos estados brasileiros e de países como Chile, China, Estados Unidos, França e Uruguai. Nos dias 2 e 16 de agosto, serão exibidos os longas mineiros “A mensagem de Jequi” e “Dentro da caixinha”, respectivamente.

Iakima diz que a variedade de temáticas e formatos (animação, live-action e experimental) retrata a produção cinematográfica atual. A proposta é destacar a diversidade da infância, apresentando filmes que não subestimam a inteligência dos pequenos.

“A infância é lúdica, energética, divertida, mas também é muito complexa. Partimos de filmes que enxergam a criança como um ser pensante, capaz de sensibilidade, crítica e pensamento próprio. Nunca como alguém que vai receber passivamente tudo a que assiste”, afirma a curadora Iakima Delamare.

O festival oferece experiências diferentes daquelas do circuito comercial de cinema, distanciando-se, por exemplo, das produções americanas com estética digital. Ganham destaque estilos estéticos e narrativos que contrariam os vídeos acelerados, repletos de estímulos visuais e sonoros, que dominam as redes sociais.

Segundo a curadora, animações são essenciais para essa experiência, especialmente em stop motion. “Muitos desses filmes trazem estética mais palpável e trabalham a coisa material. Geralmente, usam a natureza, como semente, folha, terra, colágeno ou tecidos. É sempre muito tátil e em texturas, referências estéticas que procuramos”, observa.

Boi da manta

Nesta quinta-feira (17/7), às 16h20, será exibido o curta mineiro “Eu e o boi, o boi e eu”, de Jane Carmen Oliveira. Em cinco minutos, o filme conta a história da menina de Pedro Leopoldo que tem medo do tradicional Boi da Manta. Ao se encontrar com o boi, a garota descobre a beleza daquela figura folclórica.

“Recorri a minhas experiências com o Boi da Manta para lembrar o medo que a gente sentia. Na festa, a cabeça de boi fica empalhada numa estrutura de metal, e uma pessoa corre atrás das crianças com ela. Da perspectiva de uma criança de 3 anos, é uma coisa meio assustadora”, comenta Jane Carmen.

Este é o segundo curta animado da artista, o primeiro realizado fora do ambiente universitário. Ela é formada em cinema de animação e artes digitais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O filme estreou em fevereiro deste ano, na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, e concorre ao Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro na categoria de Melhor curta de animação.

A potência estética do curta de Jane vem da cor, que se expande durante a festa do Boi da Manta, em contraste com o cenário do quarto da protagonista.

“A cor tem potência narrativa muito grande. Tratando-se de carnaval, quis explorar isso no filme. Outros elementos, como a chita e as flores do tecido, vão para a tela durante o processo”, explica Jane.

Entre os filmes mineiros do festival estão “Voa arturos” (2022), de Contagem; “A mãe do meu amigo” (2025), de Belo Horizonte; “Princesa Macula e o canto triste” (2024), de São João del-Rei; e “Mistério no museu” (2024), também de Belo Horizonte.

O festival oferece oficina de produção de curta-metragem, que será realizada de quarta a sexta-feira no Cine Santa Tereza. Sábado e domingo, a atividade ocorrerá no Espaço Comum Luiz Estrela.

5º FESTIVAL DE CINEMA INFANTIL DE BH

Desta quarta-feira a domingo (16 a 20/7), com sessões às 16h20 e 17h30, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Sessões também nos dias 2 e 16 de agosto, às 16h30. Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no site cinemadebrinquedo.com.br ou na bilheteria da sala, 30 minutos antes da sessão. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria