Dois livros da série Crioula, da editora Cosac, serão lançados hoje em BH

Os escritores e pesquisadores Ludmila de Souza Maia (Unicamp e Uerj) e Angelo Adriano de Faria Assis (Universidade Federal de Viçosa) autografarão hoje, respectivamente, os livros “Viajantes de saias” e “Segunda visitação da Inquisição à Bahia (1618-1620)” na Livraria Copec durante o 33º Simpósio Nacional de História da ANPUH, no campus da UFMG (Avenida Antônio Carlos, 6.627, Pampulha).

Os dois autores estarão na livraria nesta terça-feira (15/7), das 17h às 19h. Com o tema “Os (des)confortos da história e os futuros do ensino de história”, o simpósio vai até a próxima sexta-feira.

Os livros de Ludmila e Angelo Adriano saíram pela série Crioula da editora Cosac, que pela primeira vez participa do Simpósio Nacional de História da ANPUH, realizado nas dependências da UFMG.

Com cinco volumes já lançados, a coleção foca na história do Brasil entre os séculos 16 e 19, destacando aspectos frequentemente negligenciados ou intencionalmente esquecidos da nossa sociedade. No evento de lançamento desta terça, a editora dará desconto de 25% em todos os volumes da série Crioula.