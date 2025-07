Odete Roitman irá flertar com Alok em 'Vale Tudo'

O DJ Alok vai fazer uma participação especial como ele mesmo nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo). E, na trama, será cortejado pela vilã Odete Roitman (Debora Bloch).

A cena vai acontecer durante o casamento entre Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão). As primeiras imagens dessa gravação já haviam sido divulgadas sem querer pelo ator Alexandre Nero nas redes sociais.

Alok marcará presença na festa da cerimônia e fará um show que renderá elogios de Odete, e essa interação vai gerar ciúmes em Walter (Leandro Lima), namorado dela.

Odete puxará assunto com o DJ e dará algumas indiretas apimentadas para ele. "Podemos fazer um tour mais tarde pela casa, se você quiser", dirá.

"Precisava dar em cima do Alok na minha frente?", perguntará Walter, antes de receber como resposta da milionária que "ciúme é uma das coisas mais cafonas". As cenas devem ir ao ar no capítulo do dia 11 de julho.