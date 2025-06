Marisa Orth abre a 20ª CineOP com humor e brincadeiras

OURO PRETO (MG) – Começou oficialmente, na noite desta quinta-feira (26/6), a 20ª edição da Mostra de Cinema de Ouro Preto. Para fazer jus à temática deste ano (“O humor das mulheres no cinema brasileiro”), não faltou diversão. O público não esperava menos, afinal, a homenageada da vez foi Marisa Orth, que recebeu o prêmio Vila Rica durante a cerimônia de abertura, realizada na Praça Tiradentes.

A atriz brincou com a plateia, levantou o prêmio como se fosse a taça da Copa do Mundo, fez um discurso emocionado e ainda improvisou um número musical ao lado de Inês Peixoto, Adrianna e Will Motta, cantando “Todas as mulheres do mundo”, de Rita Lee.

“Olha o espacate!”, empolgou-se a atriz, ameaçando abrir as pernas em 180° iguais às bailarinas.

“Há mil anos, a gente (ela é a diretora Anna Muylaert) estava aqui nessa praça. Então, voltar aqui nessa situação, ter conseguido virar artistas — nós duas, nós todos — ser artistas reconhecidas e estar fazendo parte desse evento tão importante é um sonho realizado”, disse Marisa.

A cerimônia de abertura teve de tudo um pouco: performance da Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores, que tocou sucessos da MPB; contação de histórias com Marcelino Xibil; apresentação de “Bachianas brasileiras n° 5” e retrospectiva das últimas edições da CineOP. Tudo isso porque, neste ano, a mostra comemora duas décadas de existência.

“(A CineOP) ampliou o conhecimento sobre preservação e promoveu o debate internacional sobre o acesso ao cinema. Esses 20 anos representam a consolidação de um projeto cultural estratégico que vai além da exibição de filmes. É a afirmação de que preservar a cultura é ato de soberania e cidadania”, disse a diretora da CineOP, Raquel Hallak.

Outros nomes celebrados no evento foram o do professor João Luiz Vieira, da Universidade Federal Fluminense (UFF). Pela atuação na preservação de filmes produzidos por estudantes junto ao Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual (Lupa), ele recebeu o Prêmio Preservação. Já a educadora Maria Angélica Santos, referência na área de alfabetização audiovisual, recebeu o Prêmio Cinema e Educação.

20ª MOSTRA DE CINEMA DE OURO PRETO

Até 29 de julho, em Ouro Preto. Programação gratuita, disponível no site cineop.com.br.

*O jornalista viajou a convite da Universo Produção