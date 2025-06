Diretor de 'Duna' assume o novo filme da franquia '007'

O cineasta canadense Denis Villeneuve será o diretor do próximo filme da franquia "007", de James Bond. A informação foi divulgada pela Amazon MGM Studios. Responsável por títulos como "Duna", "Blade runner 2049" e "A chegada", Villeneuve também será produtor executivo do novo longa.

Em comunicado divulgado pelo site Variety, o diretor afirmou ter uma relação pessoal com a saga do espião britânico desde a infância e disse encarar o projeto como uma responsabilidade e uma honra. "Pretendo respeitar a tradição e abrir caminho para novas missões", afirmou.

Esta será a primeira produção da série "007" desde a saída de Daniel Craig, que interpretou o agente secreto em cinco filmes. Ele se despediu do papel em "Sem tempo para morrer", lançado em 2021.

Ainda sem informações sobre o elenco e data de lançamento, o novo filme marca também uma transição no comando criativo da franquia. A produção será conduzida por Amy Pascal e David Heyman, após um acordo firmado entre a Amazon MGM Studios e os produtores históricos Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

Broccoli herdou o império de seu pai, Albert "Cubby" Broccoli. Por três décadas, ele decidia quando um novo filme poderia entrar em produção. No ano passado, a herdeira disse a amigos não confiar na Amazon, uma empresa regida por algoritmos, que vende de aspiradores de pó a rolos de papel higiênico, segundo uma reportagem do jornal americano The Washington Post.

A família que controla o universo do agente 007 estava em pé de guerra com a Amazon, que comprou os direitos de lançar os filmes da franquia, repassando US$ 6,5 bilhões aos cofres da Metro-Goldwyn-Mayer. A empresa fundada por Jeff Bezos adquiriu a MGM em 2021 e, desde então, passou a dividir os direitos da marca James Bond com os demais parceiros.