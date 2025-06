Sucesso em São Paulo, musical sobre Clara Nunes deve ir a Rio e BH

O musical “Clara Nunes, a tal guerreira”, sucesso de público em São Paulo, deve ir aos palcos de Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Estrelado pela cantora Vanessa da Mata em duas temporadas na capital paulista, o musical agora terá Emanuelle Araujo como Clara Nunes nas novas apresentações.

O espetáculo, que estreou em 2024 em São Paulo, planeja uma temporada com 21 apresentações no Rio e quatro em BH. Uma volta a São Paulo, com pelo menos mais cinco encenações, também está no horizonte dos produtores Marco Griesi, Daniella Griesi e Felipe Heráclito Lima.

“Clara Nunes, a tal guerreira” foi escrito por André Magalhães e Jorge Farjalla, com direção musical e arranjos de Fernanda Maia.

O musical conta a trajetória e a espiritualidade de Clara, morta prematuramente em 1983, aos 40 anos. O espetáculo é conduzido por interações entre a cantora, seus Orixás e a diretora teatral Bibi Ferreira, sua grande amiga, interpretada pela atriz Carol Costa.