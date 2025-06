Carlos Chaves e Zé Motta lançam o álbum 'Alma de gato'

Com 10 canções autorais, o álbum “Alma de gato”, dos compositores e violonistas Zé Motta e Carlos Chaves, traz vários convidados: Mônica Salmaso, Guinga, Luisa Lacerda, Quarteto Maogani, Laura de Castro e João Biano.

Motta considera difícil classificar o disco de estreia da dupla, mas acredita que ele se enquadre como MPB.

“Tem gente que até chama de jazz brasileiro”, comenta, revelando que teve influências de Guinga, da música de Milton Nascimento e do grupo Boca Livre.

Carlos Chaves, integrante do Quarteto Maogani, foi professor de Zé Motta na Escola de Música Villa-Lobos, no Rio de Janeiro. “Eu já era um grande fã do grupo. Aos 19 anos, comecei a ter aulas com ele e descobri, no meio do caminho, que o Carlos fazia parte do quarteto”, conta Motta.

A dupla estreitou laços na pandemia, quando ambos compuseram melodias. “A gente sempre dava para alguém letrar”, diz Motta. Os dois gravaram a composição solo de Chaves chamada “Choro em cachos”.

“É a única música do disco tocada com violão solo. Um choro que ele compôs durante a pandemia, na data do meu aniversário, e me deu de presente”, revela Motta.

A cantora paulista Mônica Salmaso sempre esteve no radar dos dois, antes mesmo de a canção “Minha irmã e eu” ficar pronta.

“Mandamos e melodia para ela, que adorou e concordou em cantá-la. Então, demos para o Moyseis Marques fazer a letra. Meu pai faleceu no meio desse trabalho, Moyseis veio até a minha casa e fizemos uma celebração à vida dele. Moyseis se emocionou bastante e no outro dia já me mandou a letra, que ficou sendo homenagem a meu pai”, relembra.

Zé Motta e a irmã cantam esta música com Mônica Salmaso. “Na verdade, fazemos um breve coro”, ele explica, observando que cantou em várias faixas ao lado dos convidados do álbum.

Minas e BH

Em breve, a dupla fará show de lançamento no Rio de Janeiro. Minas Gerais está nos planos. “Pretendemos estrear no segundo semestre em BH, São Paulo e cidades do Rio de Janeiro e de Minas. Carlos é de Niterói e eu do Rio de Janeiro, mas faço muita coisa em Minas Gerais, pois tenho um espetáculo de teatro e música dirigido por Eduardo Moreira e Sérgio Pererê. Aliás, passei 2024 trabalhando em Minas”, revela Zé Motta.

“ALMA DE GATO”

• Disco de Zé Motta e Carlos Chaves

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais