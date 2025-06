João Suplicy tira clássicos do baú e canta com convidados famosos

No álbum “Duets” (Biscoito Fino), o cantor e compositor paulista João Suplicy interpreta 11 clássicos da canção ao lado dos convidados Ney Matogrosso, Frejat, Zélia Duncan, Rael, Vanessa Moreno, Camila Marotti, Manda e Hugo Rafael, além de Laura e Luiza Suplicy, filhas dele.

O repertório traz hits de Irving Berlin, Carole King, Edith Piaf, Bob Marley, George Harrison, Elton John e Chico Buarque, entre outros.

“Queria que as canções tivessem um toque diferente, que soassem interessantes pra mim. Daí veio a ideia dos duetos”, explica o artista. Duas versões feitas por ele em português entraram no álbum: “Ela” (“She”, clássico de Charles Aznavour e Herbert Kretzmer), gravada com a cantora Coral, e “Sonho para viver” (“La vie en rose”, sucesso de Edith Piaf), com participação de Kell Smith. “Nessa, há uma breve introdução minha, cantando em francês”, explica João.

Arranjos e produção musical ficaram a cargo do aclamado contrabaixista e compositor Jorge Helder, requisitado por nomes como Chico Buarque, Dori Caymmi e Maria Bethânia. A banda que acompanhou Suplicy é formada pelos experientes Mú Carvalho (teclados), Dadi Carvalho (baixo), Jurim Moreira (bateria), Milton Guedes (gaita) e Marcelo Costa (percussão).

“Na maioria das faixas, arranjos foram feitos em cima do violão que eu toco”, ressalta o músico. “Fiquei muito contente com o caminho que o trabalho seguiu, bem como os arranjos e a sonoridade do disco”, diz.

Inicialmente, o projeto traria só versões em português compostas por ele. Mas João teve de mudar os planos devido à lentidão do processo de liberação das músicas.

“Pensei: para ser em inglês, precisaremos de alguma coisa a mais, já que muita gente gravou estas canções. Comecei a imaginar a história dos duetos. Demos uma repaginada nas músicas e acredito que o trabalho ficou muito legal”, diz.

Suplicy conta que planejou como cada faixa combinaria com o respectivo convidado. “Ney foi um caso especial. Queria muito que meu disco tivesse a participação de um artista com o peso do Ney Matogrosso, e olha que são poucos. Fiquei muito feliz quando ele topou participar”, revela.

“Ele estava até receoso sobre o tom em que cantaria, porque o dele é superagudo, bem diferente do meu. Mas achei que 'Samba e amor' combinou com o registro mais grave”, diz João. O clipe desta canção nas vozes da dupla já está nas plataformas.

Fã do rapper e compositor Rael, Suplicy comenta que “Waiting in van”, de Bob Marley, combinou com o convidado. “Há a Vanessa Moreno, supertalento da nova geração, que cantou ‘Fly me to the moon’. Também adoro a Zélia Duncan, fizemos uma gravação bem divertida de 'Cheek to cheek'.” O vídeo da dupla sai com o álbum, amanhã (26/6).

“Cada faixa tem uma novidade tanto no arranjo quanto na participação. É legal trazer esses clássicos para as novas gerações, ainda mais com nova roupagem”, conclui João Suplicy.

FAIXA A FAIXA

“SAMBA E AMOR”

De Chico Buarque. Com Ney Matogrosso

“WAITING IN VAIN”

De Bob Marley. Com Rael

“YOUR SONG”

De Bernie Taupin e Elton John. Com Camila Marotti

“FLY ME TO THE MOON”

De Bart Howard. Com Vanessa Moreno

“SOMETHING”

De George Harrison. Com Manda

“THAT'S LIFE”

De Dean Kay e Kelly Gordon. Com Frejat

“CHEEK TO CHEEK”

De Irving Berlin. Com Zélia Duncan

“SONHO PARA VIVER/ LA VIE EN ROSE”

De Edith Piaf e Louiguy, versão de João Suplicy. Com Kell Smith

“YOU'VE GOT A FRIEND”

De Carole King. Com Laura e Maria Luiza Suplicy

“IF IT'S MAGIC”

De Stevie Wonder. Com Hugo Rafael

“ELA/SHE”

De Charles Aznavour e Herbert Kretzmer, versão de João Suplicy. Com Coral

“DUETS”

• Disco de João Suplicy

• Biscoito Fino

• 11 faixas

• Disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (26/6)