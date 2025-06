Filarmônica de Minas Gerais recebe o violoncelista Daniel Müller-Schott

O violoncelista alemão Daniel Müller-Schott vai se apresentar com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais nesta quinta e sexta-feira (26 e 27/6), às 20h30, na Sala Minas Gerais. O programa terá a “Sinfonia concertante”, de Prokofiev, a “Sinfonia Praga”, de Mozart, e a peça “Ruslan e Ludmila: abertura”, de Glinka. A regência é do maestro Fabio Mechetti, diretor artístico da Filarmônica.

Ao longo de seus 30 anos de carreira, Muller-Schott tocou com as filarmônicas de Berlim, Munique, Nova York e Los Angeles, as sinfônicas de Londres, Boston e Chicago, além da Leipzig Gewandhaus e da Orquestra do Estado da Bavária.

Inteiras custam R$ 39,60 (mezanino), R$ 54 (coro e terraço), R$ 78 (balcão palco), R$ 98 (balcão lateral), R$ 133 (plateia central), R$ 172 (balcão principal) e R$ 193 (camarote). Vendas no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da sala, que fica na Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto.