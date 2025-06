Seis filmes de comédia romântica para um Dia dos Namorados perfeito em casa

Selecionar um filme pode ser uma tarefa difícil diante de tantas opções. Pensando nisso, preparamos uma lista com seis comédias românticas perfeitas para assistir a dois. Além de escolher o filme, pequenos detalhes podem transformar a noite do Dia dos Namorados em um momento inesquecível. Preparar um ambiente aconchegante, com almofadas e cobertores, ajuda a criar uma atmosfera acolhedora.

Outra sugestão é investir em petiscos, pipoca ou até mesmo preparar uma refeição especial para acompanhar a sessão. O importante é valorizar a companhia e aproveitar o tempo juntos.

Confira a lista:

10 coisas que eu odeio em você (1999): inspirado em Shakespeare, este clássico adolescente mistura romance e situações engraçadas em um ambiente escolar. Disponível na Disney+.

Simplesmente amor (2003): com várias histórias interligadas, o filme mostra diferentes formas de amar, sempre com muito bom humor. Disponível na Prime Video e Apple TV (aluguel/compra).

De repente 30 (2004): uma jovem acorda no corpo de uma mulher de 30 anos e precisa lidar com as surpresas da vida adulta e do amor. Disponível na Netflix.

O plano imperfeito (2018): dois assistentes tentam unir seus chefes e acabam se envolvendo em situações inesperadas e divertidas. Disponível na Netflix.

Para todos os garotos que já amei (2018): a vida de uma adolescente muda completamente quando suas cartas de amor secretas são enviadas aos destinatários. Disponível na Netflix.

Amor à segunda vista (2002): uma advogada e um empresário vivem uma relação cheia de desencontros e situações hilárias. Disponível na HBO Max.