Jaques e Dora Morelenbaum se apresentam com a Orquestra Sesiminas

O violoncelista, arranjador, maestro e compositor Jaques Morelenbaum e sua filha, a cantora, compositora e instrumentista Dora Morelenbaum se apresentam ao lado da Orquestra Sesiminas, em Belo Horizonte, nesta nesta quinta-feira (5/6), como atração do projeto Arcos e Cordas.



Sob a regência do maestro Felipe Magalhães, o repertório será composto de 14 músicas, incluindo composições dos dois convidados e obras de Tom Jobim (“Inútil paisagem”, “Por toda a minha vida - Exaltação ao amor”) e do argentino Fito Páez (“Un vestido y un amor”), em versões inéditas para orquestra. Jaques Morelenbaum assina a maioria dos arranjos.



Adaptação

Ele conta que Dora cantará a canção espanhola “Cucurrucucú Paloma” (Tomás Méndez). “Ela gosta muito da versão que o Caetano fez comigo, para o disco 'Fina estampa'”, diz. "Então, peguei o arranjo original e adaptei para Dora cantar, porém vamos fazer também algumas coisas só nós dois, sendo duas peças de pai e filha, com ela ao violão e cantando e eu ao violoncelo.”



Será a primeira vez que pai e filha se apresentam acompanhados de orquetra. Aliás, e ssa é a primeira vez que me apresento com minha filha e orquestra. Até já fiz outras apresentações e há cerca de dois anos, me apresentei em um concerto na cidade de Buenos Aires, com a Orquestra de Música Nacional da Argentina, como solista de violoncelo e como arranjador também.”

Além de composições próprias, Dora Morelenbaum cantará "Cucurrucucú Paloma" arquivo pessoal

“Em casa"

O maestro garante que se sentirá em casa. "Trabalho com orquestras desde cedo. Aliás, toco e também escrevo para orquestra há bastante tempo, então não há dificuldade. Acho até que para a Dora também não, pois ela nasceu e viveu nesse ambiente.".



Embora a filha tenha convivido com a música desde pequena, o violoncelista conta que não chegou a dar aulas para Dora. "Na verdade, nunca rolou uma formalidade musical entre nós. Mas, no decorrer dos anos, ela sempre me disse alguma coisa. De uma maneira geral, acho que essa troca vem mais da observação dela que até estudou na faculdade de música."



Jaques ressalta que quer muito bem o público mineiro, especialmente o de Belo Horizonte, que sempre o recebeu bem.



O maestro Felipe Magalhães afirma que há algum tempo vinha planejando convidar Dora para fazer um concerto com a Orquestra Sesiminas. “Pensávamos também em chamar o pai dela para vir junto, porque ele tem uma carreira histórica, importante na música brasileira, tanto como compositor quanto como arranjador e violoncelista”, diz. “E ela também tem um trabalho de composição muito original, bastante interessante, com uma voz linda e músicas muito bonitas. É uma oportunidade de unirmos duas gerações da música brasileira”, observa.



Segundo Magalhães, o próximo Arcos e Cordas será realizado em 7 de agosto, tendo como convidada a cantora e compositora Luiza Brina. “Faremos um concerto com composições e arranjos dela”, diz.

JAQUES MORELENBAUM, DORA MORELENBAUM E ORQUESTRA SESIMINAS

Concerto nesta quinta-feira (5/6), às 20h30, sob a regência do maestro Felipe Magalhães, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia). Ingressos a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na bilheteria e pelo Sympla. Mais informações: 2116-0418.