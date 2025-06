Prazo de inscrições para o Cine Ceará vai até 15 de julho

O 35º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema abre inscrições para mostras competitivas de longa, curta-metragem e Olhar Ceará, que podem ser feitas até 15 de julho, por meio do site oficial do evento. O festival será realizado de 20 a 26 de setembro, em Fortaleza, com programação gratuita.

Ano passado, o vencedor foi “Milonga”, produção uruguaio-argentina dirigida por Laura González e protagonizada por César Trancoso. O filme ganhou os prêmios de Melhor Longa e Melhor Roteiro.

O filme brasileiro “Um lobo entre os cisnes”, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki, ficou os troféus de Melhor Atuação Principal, Melhor Atuação Coadjuvante e Melhor Direção de Arte.