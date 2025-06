'Ainda não é amanhã', filme sobre o aborto, tem sessão especial hoje em BH

Dirigido por Milena Times e protagonizado por Mayara Santos, o filme “Ainda não é amanhã” terá sessão especial nesta quarta-feira (4/6), às 19h, no Una Cine Belas Artes, com as presenças da cineasta e da atriz.

O longa aborda a criminalização do aborto no Brasil, por meio da jovem Janaína, de 18 anos, bolsista de uma faculdade de direito no Recife e moradora da periferia da cidade. Ela engravida e se divide entre ter o bebê ou levar adiante o sonho de ser a primeira integrante de sua família a conquistar o diploma universitário.

A protagonista Janaína deve tomar uma decisão solitária e dolorosa neste país que registra 500 mil abortos clandestinos por ano. Com o papel, a paraibana Mayara Santos ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival do Rio no ano passado. Clau Barros e Cláudia Conceição interpretam a mãe e a avó da universitária.

O filme de Milena Times vai entrar em cartaz nesta quinta-feira (5/6), às 19h10, na sala 2 do UNA Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes).