SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Âncora do Jornal do Almoço, no ar pela RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, a apresentadora Cristina Ranzolin foi à emissora vestida de Elsa, do filme "Frozen".

Isso aconteceu depois de ela apostar com o colega Marco Matos no programa que não nevaria no estado. Caso acontecesse o fenômeno climático, ela apresentaria a edição fantasiada.

Na manhã de quinta (29), a neve chegou, o que deu a vitória para Marco. O resultado foi o cumprimento da aposta ao vivo.

Ela apareceu no estúdio com o característico vestido e varinha na mão. A produção do jornalístico colocou a música que foi tema da animação de 2013 para deixar o momento ainda mais em destaque.

"Eu achava que não iria nevar, porque estava muito quente. Ele (Marco) disse: 'Vamos fazer uma aposta. Se nevar, tu paga uma prenda. Se não nevar, eu pago'. Falei: 'Tá bom'. E aí, aconteceu, e a prenda foi me vestir de Rainha da Neve", contou ela ao vivo.

"Ficou muito bonita. Gostei de verdade, está linda. Vai voltar a ser Cristina ou vai passar o dia assim?", brincou Marco nas redes sociais.