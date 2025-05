Novo livro de Léo Dicker leva a dupla Clara e Guto para o Rio de Janeiro

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Não foram poucas as noites em que Léo Dicker, profissional da área de tecnologia, leu histórias para Clara, sua caçula. Em dado momento, a menina passou a reclamar que os finais eram ruins, sem graça. Dicker não precisou pensar muito para tomar uma decisão. Passaria a escrever histórias que a filha gostasse. Para evitar qualquer problema, começaria pelo final.

Foi assim que ele se tornou escritor de livros infantis. Neste sábado (24/5), na Livraria da Rua, Dicker autografa o terceiro volume da série “Clara e Guto” (Miguilim).

Com o subtítulo “Os segredos do Rio de Janeiro”, a nova aventura vai levar os dois personagens – Clara, nem precisa falar de onde veio a inspiração, e Guto, que tem um lado muito tecnológico, como o próprio Dicker – para a mais célebre das capitais brasileiras.

Pronta para resolver charadas e desbravar a “Cidade Maravilhosa”, a dupla tem a companhia do carioca Bruno, que vai ajudá-la a descobrir praias, museus, morros e jardins do Rio de Janeiro. A narrativa é acompanhada por ilustrações de Uoster Zielinski.

“Tem uma turminha de livros muito infantis, simples, e tem os adolescentes com outras temáticas, como os relacionamentos. No meio desse caminho existe a faixa interessante de meninos e meninas que querem ler, mas não encontram coisas com muita aventura”, comenta Dicker, acrescentando que sua série é para crianças de 8 a 12 anos.

Cada volume coloca os dois personagens em uma grande cidade para resolver um mistério. A estreia, em 2022, foi com Londres; na sequência veio o segundo título, ambientado em Roma.

“Por causa dos livros, passei a fazer palestras em escolas. No final, sempre faço votação para decidir qual será o próximo cenário. O Rio foi unanimidade”, comenta Dicker.

Especialista em tecnologia, Léo Dicker começou a escrever livros infantis para agradar à filha Clara Acervo pessoal

O leitor acompanha os desafios junto dos protagonistas. “Cada solução leva os personagens para outro lugar nas cidades. Eles chegam em Copacabana e recebem a mensagem cifrada, na verdade o poema do Gonçalves Dias (‘Canção do exílio’, do célebre verso ‘Minha terra tem palmeiras/ onde canta o sabiá’). Quando resolvem o desafio, descobrem que têm de ir até o Jardim Botânico. Lá, aparece outra mensagem, no Cristo Redentor. Passeiam pela cidade inteira para só no final entenderem por que estão recebendo mensagens”, explica o autor.

Clara, a inspiração da série, fez 17 anos. Mesmo com a filha crescendo, o escritor mantém a proposta inicial: sempre começa o novo título pelo final. “Não vou dar spoiler, mas o quarto livro já tem local e estou terminando o capítulo final”, conta Dicker, que pretende publicar o volume em 2026.

Miguilim

“CLARA E GUTO – OS SEGREDOS DO RIO DE JANEIRO”

• De Léo Dicker

• Miguilim

• 304 páginas

• R$ 89

• Lançamento neste sábado (24/5), das 11h às 15h, na Livraria da Rua, Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi