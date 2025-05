Lula lamenta morte de Sebastião Salgado: 'Um dos melhores do mundo'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, nesta sexta-feira (23/5).

O chefe do Executivo o saudou como "um dos melhores do mundo".

"A gente ficou sabendo de uma notícia muito triste (...), a morte do nosso companheiro Sebastião Salgado, certamente, se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu", disse Lula em evento em Brasília.

Nascido em Aimorés, na região do Vale do Rio Doce, Salgado radicou-se na França. Com seus registros documentais em preto e branco, tornou-se um dos fotógrafos mais reconhecidos do mundo, privilegiando temas humanitários e ambientais em séries como "Exodus".

Casado com Lélia Salgado desde 1967, Sebastião tinha 81 anos e deixa os filhos Juliano e Rodrigo.

O fotógrafo mineiro morreu em Paris, de complicações da malária, segundo informou um amigo. (Com informações de Gabriela Matina)