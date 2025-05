Peça baseada em livro de Clarice Lispector deve passar por cinco capitais

A peça baseada na obra “Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres”, de Clarice Lispector, prepara uma turnê por Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo neste ano.

Adaptada por Melise Maia, com direção de Ernesto Piccolo e direção musical e trilha sonora de Edu Lobo, “O livro dos prazeres” estreou em 2022 no Rio e, em 2024, passou pelo paulistano Teatro Ruth Escobar. Agora, os planos são levar dez apresentações às cinco capitais. O início do giro é previsto para agosto.

Publicado por Clarice em 1969, o livro que baseia a peça conta a história de amor entre Loreley, a Lori, uma professora primária que se muda para o Rio de Janeiro, e o professor de filosofia Ulisses. O espetáculo incluiu em cena, além dos dois personagens, a própria Clarice.