Antonio Torres debate hoje em BH a obra de Oswaldo França Júnior

A obra e a trajetória do mineiro Oswaldo França Júnior, autor do romance “Jorge, um brasileiro”, serão temas do projeto Letra em Cena, nesta terça-feira (13/5), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes).

O autor baiano Antônio Torres, integrante da Academia Brasileira de Letras, vai analisar o legado de “França” (1936-1989), como ele era chamado pelos amigos. O escritor morreu aos 52 anos, em acidente automobilístico na BR-381. Também haverá leitura de textos pelo ator Glicério do Rosário, mestre em literatura. O Letra em Cena tem entrada franca.