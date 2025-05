Marrone internado depois de cair do palco em show

O cantor Marrone, da dupla Bruno & Marrone, permanece internado sob observação médica após sofrer uma queda do palco durante um show em Goiânia (GO) no último sábado (10/5). A informação foi confirmada pela assessoria dos cantores, que também informou que não há previsão de alta até o momento.

A queda ocorreu no encerramento da primeira apresentação do projeto “Inevitável, a festa”, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Marrone se desequilibrou e pisou em falso enquanto se despedia do público, vindo a cair fora do palco. Ele foi prontamente socorrido por paramédicos e levado ao Hospital Albert Einstein da capital goiana.

De acordo com a assessoria, o cantor sofreu um corte próximo ao supercílio e outro na mão esquerda. Apesar dos ferimentos, seu estado de saúde é estável e ele foi submetido a uma série de exames.

Qual foi o relato do médico que prestou os primeiros socorros?

O médico Ismar Ribeiro, que estava no evento, prestou os primeiros socorros ainda no local. Em entrevista à TV Anhanguera, ele disse que Marrone estava consciente, mas confuso, e com sangramento visível, sem que fosse possível identificar a origem exata, possivelmente na testa ou couro cabeludo.

Ribeiro explicou que imobilizou a cervical do cantor até a chegada dos brigadistas. “Colocamos ele na prancha e o levamos até a ambulância”, contou o médico, que acompanhou o procedimento até a transferência ao hospital.

Como a equipe e o parceiro Bruno reagiram?

Um vídeo registrado durante o show mostra a equipe de produção correndo para socorrer o cantor, enquanto o público gritava seu nome em apoio. O Corpo de Bombeiros não foi acionado, segundo informações oficiais.

Em razão da recuperação, Marrone não poderá se apresentar no show marcado para esta segunda-feira (12), em Itaqueraí (MS). Bruno seguirá com a agenda e fará a apresentação sozinho. Pelas redes sociais, ele tranquilizou os fãs: “Tá tudo certo com o Marrone. Ele caiu e quase me matou do coração. Levou uns pontos na testa, mas já conversou comigo. Tá ótimo”.