“Eu quero almoçar com o Bruno Marrone, jantar fora com Bruno Marrone. Eu quero lanchar com ele”. Esse trecho do vídeo viral em que o autista Ricardo pede para sua mãe, Dalva Tabachi, adicionar a dupla no Facebook chegou até os artistas, que decidiram realizar o desejo do fã. O encontro com os sertanejos foi compartilhado pela internet e deixou os seguidores de Ricardo em polvorosa.

O jovem faz sucesso nas redes sociais há meses, com vídeos das conversas divertidas entre mãe e filho. Dalva é escritora e empresária, tem quase 400 mil seguidores e mais de 1,6 milhão de curtidas. Nas postagens, Ricardo deixa claro o quanto ama música e, principalmente, as canções românticas de Bruno e Marrone. Com isso, os seguidores criaram uma campanha para promover o encontro com os artistas.

A campanha foi encabeçada pelo irmão de Ricardo, o humorista Bruno JVP . Em seguida, a ideia chegou até o perfil oficial de Bruno e Marrone. Os artistas chegaram a gravar um vídeo aceitando o convite para o encontro e informaram que uma pessoa da equipe entraria em contato com a família para acertar os detalhes. “Manda um abraço para o Ricardo, diga que somos fã dele. Até breve”, escreveram.

E, no último dia 6, ele pôde realizar o sonho. Ricardo, que viralizou por causa da sua alegria e sinceridade, demonstrou estar feliz com o encontro. Em um momento de descontração, a dupla pergunta como Ricardo lida com a fama. “Não dá dinheiro, o pessoal só tira foto e vai embora”, contou, levando os músicos a caírem na gargalhada.

Os internautas celebraram o encontro, mas querem saber: afinal, quem pagou a conta? A dúvida surgiu por que em um vídeo de Ricardo ele diz que quer encontrar os artistas, mas afirma que é a dupla quem arcaria com os custos.