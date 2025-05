A escravidão contada para a filha

O livro “A escravidão contada à minha filha”, da ex-ministra da Justiça da França Christiane Taubira, traz um relato com perguntas e respostas simples sobre a escravidão.

A ser lançada pela editora Todavia no próximo dia 7, a obra permite que leitores e leitoras de todas as idades conheçam, com clareza e linguagem direta, a exploração econômica e o sofrimento do corpo negro.

Taubira foi autora da lei francesa, de 2001, que reconheceu o tráfico atlântico de escravos e a escravidão como crimes contra a humanidade.