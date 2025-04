Adrian Younge faz show com Céu e Samantha Schmutz em BH

O músico norte-americano Adrian Younge, fundador do selo e produtora Jazz is Dead, começa por BH, nesta quarta-feira (30/4), sua turnê no Brasil. Com participação de Céu e Samantha Schmutz, ao lado de orquestra de 10 músicos, Younge fará show a partir das 21h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia).

O repertório reúne músicas dos álbuns “Something about April I” e “II”, além de faixas do novo disco do americano, ainda inédito.

Conhecido pela produção analógica, Younge teve seu trabalho sampleado por Jay-Z, Kendrick Lamar, Common, DJ Premier e The Alchemist. O americano produziu para Snoop Dogg, Cee-Lo Green, Rakim, Tony Allen, Ebo Taylor, Roy Ayers e Wu-Tang Clan.

Younge também foi produtor dos brasileiros Marcos Valle, Céu, Azymuth e Dom Salvador. Entre trabalhos no cinema e televisão, compôs para “Marvel’s Luke Cage” e “Black dynamite”.

Ingressos para o show de Younge, Céu e Samantha Schmutz custam a partir de R$ 90, à venda na plataforma Sympla.