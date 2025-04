Orlando Morais critica homenagem da Globo a Glória Pires

AS

AS

O compositor e cantor Orlando Morais desabafou em suas redes sociais nesta terça-feira (29/4) e criticou a homenagem feita pela TV Globo para sua esposa, a atriz Glória Pires, durante as celebrações pelos 60 anos da emissora.

Em uma postagem feita no Instagram, Orlando deixou claro que fala não só como companheiro, mas como admirador da artista. "A Globo foi injusta com você na festa dos 60 anos. Participei dessa parceria linda! Sei que você não vai gostar do post. Não falo aqui como seu amor, como seu marido. Falo como brasileiro. Te amo", escreveu.

No especial, Glória foi representada por sua atuação como Raquel, em 'Mulheres de areia' (1993). Embora o papel seja um clássico da teledramaturgia, muitos fãs consideraram que a escolha isolada reduziu a dimensão da contribuição da atriz à televisão.

O programa também exaltou vilãs icônicas como Carminha (Adriana Esteves) e Nazaré Tedesco (Renata Sorrah).

Nos comentários da publicação de Orlando, internautas concordaram com a crítica. "O que importa é o que ela representa para os brasileiros e não para a Globo", escreveu Larissa Araújo. "Concordo com você, Glória Pires, na minha opinião, é a melhor atriz brasileira e merecia mais", comentou Cida Pereira.

Outros discordaram da opinião do músico. "Não entendi a postagem, vi o grupo das vilãs e ela estava lá. Tinham muitos (sic) a serem homenageados, o que faltou?", questionou Kátia Silva. Outro usuário, @cidapereira, concordou: "A Globo não fez homenagem para nenhum artista individual. Homenageou a todos".

Glória Pires protagonizou dezenas de novelas de sucesso, como "Vale tudo" (1988), na qual interpretou a inesquecível Maria de Fátima (vivida atualmente por Bella Campos no remake em cartaz), e "Terra e paixão" (2023), sua despedida recente da emissora após o vínculo de mais de cinco décadas.

Aos 60 anos, a atriz encerrou o contrato fixo com a Globo para se dedicar a projetos mais livres e explorar novas linguagens.