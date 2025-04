Cultura do Guetto é atração deste fim de semana no Teatro Francisco Nunes

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Criado em 2006 no Bairro Pompeia, Região Leste de BH, o grupo Cultura do Guetto começou como coletivo de dançarinos que participavam de competições de dança realizadas em vários pontos do Brasil. Os ensaios ocorriam em escolas e espaços públicos da capital.

Em 2010, o grupo ampliou sua ação, oferecendo aulas de formação e desenvolvimento em dança urbana para jovens em situação de vulnerabilidade social. Sete anos depois, conquistou sede própria no complexo da Lagoinha.

Antes mais restrito à Zona Leste, o público se expandiu e o grupo passou a atrair jovens de toda a capital e da região metropolitana. “Já tivemos alunos de Divinópolis, Barbacena, Juiz de Fora e até de São Paulo”, conta o coreógrafo Gladstone Navarro, criador do projeto.

Cerca de 3 mil alunos passaram por lá; atualmente, são 150. Quarenta deles vão apresentar o espetáculo “Uníssono II” neste sábado e domingo (26 e 27/4), no Teatro Francisco Nunes.

O Cultura do Guetto se organiza em três eixos. O primeiro cuida da formação e desenvolvimento de alunos, com aulas regulares de segunda a quinta-feira. O segundo é semiprofissionalizante. Por fim, há o núcleo de dançarinos profissionais que participam de competições. Todas as atividades são gratuitas.

Anualmente, são oferecidas 70 vagas para jovens a partir de 16 anos. Não é necessária experiência prévia em dança. “A gente assume a responsabilidade de ensinar, enquanto a pessoa assume a responsabilidade de estar aqui o ano inteiro”, explica Gladstone Navarro. Em dezembro, o jovem decide se deseja prosseguir.

“Ao longo desses anos, a gente entendeu que a dança é ferramenta transformadora em vários sentidos. Ela salva gente para caramba. Além de formar quem quiser se profissionalizar, pode ser um remédio para depressão, ansiedade e fobia social. Muita gente busca aqui esse acolhimento”, afirma o criador do Cultura do Guetto.

Neste fim de semana, alunos se revezarão no palco de “Uníssono II”, explorando diversas linguagens das danças urbanas. Em 60 minutos, o espetáculo tem solos, duos, trios e outras formações.

A renda dos espetáculos é destinada à manutenção das atividades e ao custeio da participação em festivais. “Temos aluguel, água, luz, tudo isso mantido sem nenhum patrocínio. Precisamos correr atrás para angariar recursos”, informa Navarro.

“O Cultura do Guetto ensina muita coisa que a gente não aprende em outros espaços. Aqui, aprendemos a ter respeito, disciplina, acolhimento. É um lugar que forma pessoas melhores para o mundo”, finaliza o coreógrafo.

“UNÍSSONO II”

Espetáculo do grupo Cultura do Guetto. Sábado (26/4), às 19h30, e domingo (27/4), às 19h, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria, duas horas antes da sessão.