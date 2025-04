SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quinta-feira (24) o músico Edy Star, músico e multiartista que transitou do submundo ao mainstream e marcou o glam rock nacional.

A informação foi publicada por Ricardo Santhiago, biógrafo e amigo do artista, no perfil oficial do cantor. Edy estava internado em estado grave no Hospital Heliópolis, na zona sul de São Paulo, após sofrer um acidente doméstico. "Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo, foi submetido à diálise, mas enfrentava complicações mais severas", afirmou Santhiago em nota.

Nascido Edivaldo Souza em Juazeiro, na Bahia, Edy Star iniciou a carreira na adolescência, na Rádio Sociedade da Bahia. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, participou do teatro de revista, do cabaré e da música popular. É o único integrante vivo do álbum "Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10", gravado com Raul Seixas, Sérgio Sampaio e Miriam Batucada.

Em 1974, lançou o disco solo "Sweet Edy", considerado um marco do glam rock brasileiro. Morou por quase duas décadas na Espanha e retornou ao Brasil nos anos 2000, retomando a carreira musical com o álbum "Cabaré Star", de 2017. Edy ganhou a fama de ser o primeiro artista brasileiro a assumir publicamente sua homossexualidade.