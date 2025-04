Fiuk rebate acusações sobre música “Mãe Solteira” e desabafa nas redes sociais

O cantor Fiuk quebrou o silêncio e se pronunciou neste segunda (17) sobre a polêmica envolvendo a autoria da música “Mãe Solteira”. Após MC Davi afirmar que o filho de Fábio Jr. apenas contribuiu com parte da melodia e estaria tentando levar crédito total pela canção, Fiuk publicou um longo vídeo nas redes sociais para dar sua versão dos fatos.

No desabafo, o cantor afirmou que participou ativamente do processo criativo da música, inclusive sugerindo que o tema fosse focado em mães solteiras e até propondo o nome da faixa. “Quando eu cheguei, tinha um refrãozinho pronto mesmo, mas estava bem no começo. A música aconteceu com todo mundo junto lá”, declarou Fiuk, ressaltando que a criação é resultado de um trabalho coletivo e que o mérito deveria ser compartilhado.

Fiuk também aproveitou o momento para questionar a razão de ser alvo de críticas e insinuou que sua imagem como “playboy” e “filho de famoso” pode estar influenciando negativamente a percepção de algumas pessoas sobre sua contribuição na música. “Eu me pergunto, por que que eu incomodo tanto? Será que essas pessoas percebem que elas tão completamente tomadas pelo próprio ego?”, desabafou.

O cantor destacou que, embora o sucesso da música devesse ser motivo de comemoração, a polêmica está sendo alimentada por orgulho e vaidade. Ele lamentou que, ao invés de celebrarem o sucesso da canção, os envolvidos estejam tentando deslegitimar a contribuição um do outro. “A energia de todo mundo que estava ali naquela sala fez parte da composição, independente de quem fez o quê”, concluiu Fiuk, apelando para que a situação seja resolvida de forma mais justa.

A música “Mãe Solteira”, que já alcançou o topo do Spotify Brasil e de Portugal, continua gerando debates entre os artistas envolvidos e seus seguidores. Até o momento, MC Davi não se manifestou sobre o desabafo de Fiuk.

