Veja clássicos do faroeste espaguete na telona do Cine Humberto Mauro

Neste fim de semana, está em cartaz no Cine Humberto Mauro a mostra “Faroeste espaguete”, ótima chance para ver clássicos do cinema na telona. Na década de 1960, o gênero surgiu na Itália como resposta ao declínio do western norte-americano. Mais ousados que as produções de Hollywood, os filmes trazem personagens ambíguos e trilhas sonoras marcantes.

Entre os destaques da mostra está o diretor Sergio Leone, com dois longas nesta sexta-feira (18/4). Às 16h, será a vez de “Quando explode a vingança” (1971), o filme mais criticado do italiano. Considerado um fracasso ao ser lançado, só anos depois se reconheceu o valor desta obra de cunho mais político, que se passa durante a Revolução Mexicana, em 1913.

Às 19h, entra em cartaz “Três homens em conflito” (1966). Clint Eastwood sai à caça de um tesouro ao lado de outros dois bandidos, que se ajudam e se atrapalham ao mesmo tempo. Em cena memorável, os personagens estão no cemitério ao som de “The ecstasy of gold”, o famoso tema composto por Ennio Morricone.

No sábado (19/4), às 14h, vai passar “O retorno de Ringo” (1965), de Duccio Tessari. O suspense trágico e melancólico é protagonizado por Montgomery Wood (Giuliano Gemma), soldado da Guerra Civil Americana cuja cidade é tomada por criminosos mexicanos. Ao ver a esposa forçada a se casar com o líder do bando, ele se disfarça de camponês enquanto planeja a vingança.

O segundo filme de amanhã, “Pat Garrett & Billy the Kid” (1973), de Sam Peckinpah, tem sessão às 16h, seguida de comentários do crítico e professor João Paulo Campos. O xerife Pat (James Coburn) recebe a difícil missão de acabar com os fora-da-lei, inclusive com seu amigo Billy (Kris Kristofferson). Bob Dylan assina a trilha sonora.

Clássico

Às 19h30 de sábado, será exibido um clássico de Sergio Leone: “Era uma vez no Oeste” (1968), considerado obra-prima do faroeste espaguete, com roteiro de Bernardo Bertolucci e Dario Argento. O assassino de aluguel Frank (Henry Fonda) mata brutalmente um homem e seus filhos, deixando viúva a bela Jill McBain (Claudia Cardinale).

No domingo (20/4), a programação começa às 18h com “Belle Starr: A pistoleira de Virginia” (1968), de Piero Cristofani e Lina Wertmüller. Belle Starr (Elsa Martinelli), famosa bandida americana, foge do casamento forçado e se une a um bando de criminosos. Este é um dos poucos títulos do gênero protagonizado e dirigido por mulheres.

“Django” (1966), do diretor Sergio Corbucci, está programado para as 20h de domingo. Franco Nero vive o protagonista, que carrega sua metralhadora escondida em um caixão. O anti-herói rendeu outros filmes, como “Django, o bastardo” (1969), de Sergio Garrone, e “Django livre” (2012), de Quentin Tarantino.

PROGRAMAÇÃO

• Sexta (18/4)

16h: “Quando explode a vingança” (1971), de Sergio Leone

19h: “Três homens em conflito” (1966), de Sergio Leone

• Sábado (19/4)

14h: “O retorno de Ringo” (1965), de Duccio Tessari

16h: “Pat Garrett & Billy the Kid” (1973), de Sam Peckinpah

19h30: “Era uma vez no Oeste” (1968), de Sergio Leone

• Domingo (20/4)

18h: “Belle Starr: A pistoleira de Virginia” (1968), de Piero Cristofani e Lina Wertmüller

20h: “Django” (1966), de Sergio Corbucci



“FAROESTE ESPAGUETE”

Mostra em cartaz até 27 de abril, no Cine Humberto Mauro (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos na bilheteria meia hora antes da sessão.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria