Nick Carter é acusado por mulher de estupro e lhe transmitir IST's

Uma mulher chamada Laura Penly acusa Nick Carter, integrante dos Backstreet Boys, de estupro. Ela ainda afirma que o cantor lhe passou IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis) que evoluíram para um câncer. De acordo com a revista People, a mulher afirma que a violência aconteceu por volta de 2004, quando ela tinha cerca de 19 anos. Em comunicado, Carter negou as acusações.

A mulher afirma que se encontrou com Nick entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2005, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os dois chegaram a ter relações sexuais consensuais por um tempo. No entanto, ela afirma ter sido agredida sexualmente após o ex-Backstreet Boys se recusar a usar camisinha, afirmando que estava “limpo” e que não era necessário o uso do método contraceptivo.

Segundo a People, no processo consta que a mulher negou várias vezes ter relações sexuais com Carter, mas que ele a forçou. Ela diz que foi instruída a manter a agressão em segredo. Meses depois, o músico teria a procurando pedindo desculpas. Nesse novo encontro, ela afirma ter sido estuprada novamente.

Em julho de 2005, Laura diz que testou positivo para clamídia e gonorreia, além de HPV, o que teria levado a um câncer cervical. Além do tratamento contra a doença, ela relata diversos traumas, como sofrimento emocional, angústia física, complicações médicas e dificuldades de intimidade.

A defesa de Nick Carter nega todas as acusações. “Isso é apenas mais uma das mesmas bobagens de grupo de conspiradores e seus advogados que continuam a abusar do sistema judiciário para tentar arruinar Nick Carter", declarou, em comunicado.

Não é a primeira vez

Nick Carter já foi acusado outras vezes de estupro. A cantora americana Melissa Schuman, ex-integrante do grupo Dream, fez um longo relato em seu blog afirmando ter sido violentada por Carter em 2002, quando ela tinha 18 anos e ele, 22. O cantor negou as acusações.

Em 2022, Shannon Ruth afirmou que foi convidada por Nick para o ônibus da banda depois de um show, onde foi violentada. Ela tinha 17 anos na época e era fã do Backstreet Boys. Carter mais uma vez negou as acusações, chamando a alegação de "totalmente falsa".

No ano seguinte, em 2023, Ashley Repp processou o cantor por diversas agressões sexuais em 2003. Na época, ela tinha 15 anos, enquanto o cantor tinha 23.

No mesmo ano, Nick entrou com um processo contra Melissa Schuman e Shannon Ruth. Ele as acusa de se aproveitaram do movimento #MeToo para "difamar, vilanizar e arruinar sua reputação com o propósito de ganhar atenção e fama e/ou extorquir dinheiro."